Dragnea: Nu cred ca CCR va vota impotriva poporului roman

Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni dimineata, ca nu crede ca magistratii CCR vor vota impotriva poporului roman, invalidand referendumul.

"Vedem ce spune si Curtea Constitutionala(...) Eu nu cred ca Curtea Constitutionala, daca, sa zicem, nu s-a depasit pragul de 50%, poate vota impotriva poporului roman", a declarat Dragnea.

Dragnea a readus in discutie problema numarului alegatorilor (circa 15 milioane conform ultimului recensamant, ale carui rezultate nu au fost luate insa in calcul, mergandu-se pe cifrele MAI, care a eliberat in jur de 18 milioane de CNP-uri - n.r.), afirmand ca au venit la vot 64% din romanii cu drept la vot si ca votul dat a fost, practic, in favoarea USL, informeaza Digi24.

"Vorbim despre un flux urias de romani care au votat pentru demitere, asta ma multumeste, daca opt milioane au venit sa voteze pe caldura, inseamna ca in Romania nu a disparut spiritul civic", a mai declarat secretarul general al PSD, refuzand sa se pronunte cu privire la o posibila reluare a referendumului.