Teodor Atanasiu: Daca Basescu se intoarce la Cotroceni va fi un presedinte fara credibilitate

Presedintele PNL Alba, deputatul Teodor Atanasiu, este de parere ca, in eventualitatea ca referendumul este invalidat, Traian Basescu se va intoarce la Cotroceni un presedinte fara credibilitate atat pe plan intern, cat si pe cel extern. Atanasiu spune ca basescu va fi "o paiata".

Atanasiu a afirmat, miercuri, ca se astepta la boicotarea referendumului de catre PDL, deoarece "este un partid care nu are nimic de-a face cu democratia", informeaza Mediafax.

"Daca nu vom avea acest 50 la suta plus unu, lucrurile vor fi extrem de grave. Inchipuiti-va un Traian Basescu care, in urma votului a 8 milioane de romani si nu a 9 milioane, ca sa fie referendumul valid, va merge la Cotroceni cu sub un milion de sustinatori.

Cum va fi el privit ca si presedinte si pe cine va reprezenta el in relatiile externe, cum va fi privit in relatiile cu institutiile statului?", a afirmat Atanasiu, adaugand ca, in aceasta situatie, Traian Basescu "va fi un presedinte fara credibilitate, practic va fi o paiata la Cotroceni si ar fi pacat".

Ads