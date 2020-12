Igor Dodon ii cere Maiei Sandu sa nu-i acorde cetatenia lui Traian Basescu: "Este o greseala. Sa nu ajungem sa intre in urmatorul Parlament"

"Eu cred ca este o greseala, nu am nimic cu domnul Basescu. Eu nu am acordat cetatenie in aceasta perioada celor care vor sa faca politica. Eu am acordat la sportivi, cei care au redobandit-o, la unii investitori. Sa acorzi cetatenia unui ex- presedinte al altui stat, care vrea lichidarea acestui stat, el doar o spune deschis, cred ca este o greseala, dar asta este dreptul presedintelui Republicii Moldova conform Constitutiei. Sa nu se primeasca asa ca in urmatorul Parlament sau peste unul, Maia Sandu nu va intra in Parlament, dar va intra Basescu, pentru ca el probabil are mai multe merite pentru cei care se considera uninonisti, decat Sandu, Nastase si toti luati impreuna.Asumati-va, daca doriti, eu cu Basescu voi gasi limba comuna daca va trebui. Eu cetatenia i-am retras-o si consider ca am facut corect. Dar stiti este o vorba buna la moldoveni, si la romani, "nu sapa groapa altuia ca ai sa cazi singur in ea". Pai iata acum va sapati groapa si va taiati creanga. Decizia va apartine. Cei care vor vota pentru Basescu, niciodata nu vor vota pentru Dodon si invers. Dar dumneavoastra cum doriti", a afirmat Igor Dodon, conform ProTV.mdAmintim ca fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat ca va depunde din nou actele pentru a obtine cetatenia Republicii Moldova, dupa ce aceasta i-a fost retrasa de ca presedintele Igor Dodon.CITESTE SI: Partidul Miscarea Populara va organiza un protest in fata Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti impotriva incercarilor lui Igor Dodon de a limita puterile Maiei Sandu