Basescu se delimiteaza de "Petrov". Ce ar scrie in declaratia referitoare la calitatea de colaborator al Securitatii, daca ar candida la Primaria Capitalei

Traian Basescu a fost intrebat, luni, la Digi 24, ce ar scrie pe declaratia referitoare la calitatea de colaborator al Securitatii, daca ar candida la Primaria Capitalei si a raspuns: "Nu am nicio problema sa scriu pe formular:".Intrebat ce au luat in calcul magistraii Curtii de Apel Bucuresti cand au pronuntat sentinta de colaborator, Basescu a afirmat: "Dupa parerea mea, este un abuz".Fostul presedinte a explicat ca asteapta o "judecata corecta" la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Acesta a preciat ca, nota care a astat la baza dosarului o poate explica public. "Nota o voi explica public, o voi arata si public sa o analizam imprepuna, in raport cu realitatile anului 1975 si 1973 cand se petreceau lucrurile", a mai declarat Basescu.Acesta a explicat ca, de multe ori, cand conducea petrolierul Biruinta, primul care urca pe nava era un ofiter de Securitate "Despre alte intalniri cu Securitatea va voi spune ca, fiind comandantul petrolierului Biruita, adesea, in primul an de functionare a nevei, primul care urca pe nava era seful Directiei Economice a Securitatii. Deci, ce vreti sa va spun mai mult", a adaugat fostul presedinte.In 20 septembrie 2019, Curtea de Apel Bucuresti a constatat calitatea de colaborator al Securitatii pentru Traian Basescu. El ar fi avut numele de cod "Petrov."Fostul presedinte a atacat sentinta.