Recursul in dosarul in care Basescu a fost declarat colaborator al Securitatii se va judeca in noiembrie 2021

Pe 20 septembrie 2019, Curtea de Apel Bucuresti - instanta de fond - a admis actiunea CNSAS si a decis ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea comunista.Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au avut nevoie de noua luni pentru a motiva aceasta decizie, iar in iunie 2020, dosarul a ajuns la Instanta suprema - Sectia de contencios administrativ, dupa ce Traian Basescu a formulat recurs.Aceasta sectie a stabilit un prim termen al procesului pe 16 octombrie 2020, pentru desfasurarea unei proceduri de regularizare. Ulterior, Sectia de contencios de la Instanta suprema a dispus ca procesul sa inceapa abia la 5 noiembrie 2021, la aproape un an si jumatate dupa ce a primit dosarul de la Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit CNSAS, fostul presedinte Traian Basescu a dat note informative ce ar fi dus la mentinerea in tara a unui coleg de la Marina.Din documentele depuse in instanta de CNSAS rezulta ca Basescu ar fi avut un ofiter de legatura desemnat de fosta Securitate , cu gradul de locotenent-colonel, si ca ar fi dat doua note informative olografe.Conform CNSAS, pe parcursul colaborarii cu Securitatea, Traian Basescu a furnizat informatii prin care se denuntau activitati potrivnice regimului totalitar comunist, precum intentia de a pleca in strainatate si relatii cu cetateni straini, existente in notele informative date in 05.05.1975."Analizand informatiile furnizate de parat, apreciem ca acestea vizeaza ingradirea dreptului la viata privata (art. 17 din Pactul International privind Drepturile Civile si Politice) si dreptul la libera circulatie (art. 12 din Pactul International privind Drepturile Civile si Politice", sustinea CNSAS.Potrivit Consiliului, urmare a uneia dintre notele informative date de Traian Basescu fata de un coleg, Securitatea a avizat negativ desemnarea acestuia pe nave romanesti care plecau in afara granitelor tarii.In timpul procesului de la Curtea de Apel Bucuresti, Traian Basescu a negat ca ar fi fost colaborator al fostei Securitati. "Avem puncte de vedere total diferite, eu si CNSAS. Ne va impaca un al treilea, judecatorul", a spus, atunci, Basescu. Traian Basescu a precizat in sala de judecata ca nu a stiut ca i s-ar fi alocat un nume conspirativ, subliniind ca rapoartele sale sunt semnate "capitan Traian Basescu"."Nu am stiut ca mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament in care sa-mi fie introdus si un nume conspirativ. (...) Nu am stiut ca Contrainformatiile Militare sunt Securitatea. Am crezut ca e un serviciu al Ministerului Apararii Nationale", s-a aparat el.El a precizat ca studentii de la Sectia civila a Institutului de Marina nu aveau interdictia de a lua legatura cu cetateni straini, de a avea relatii cu acestia in afara cadrului profesional. Acesta a amintit ca vara, ca studenti, mergeau la Mamaia , unde se intalneau cu tineri din Cehoslovacia."Navele romanesti operau in toate porturile lumii si la Sectia comerciala studentii erau familiarizati si pregatiti pentru contacte cu straini. (...) Niciodata nu am considerat ca acele relatii ale noastre cu studentii cehi puteau fi condamnate. Nu ne ascundeam, pentru ca nimeni nu ne interzicea", a mentionat Basescu.