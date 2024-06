Arta teatrului prezidential

Orice ar face, orice ar spune, Traian Basescu ramane un personaj fascinant.

Privit de departe, de dincolo de scandalurile zilnice provocate de fiecare replica pe care o da unui ziarist, de observatiile pe care le face in vizitele prin tara, presedintele Romaniei cucereste prin spontaneitatea cu care traieste politica.

Succesul de care s-a bucurat, de care poate ca se mai bucara in ciuda imenselor gafe si scandaluri care l-au inconjurat din toate partile, este explicabil doar prin aceasta autenticitate cu care Basescu face politica.

Niciun politician roman nu a interpretat politica mai bine decat Traian Basescu. Pentru a-l intelege pe seful statului, oricine trebuie sa stie, sa cunoasca, sa inteleaga natura histrionica a lui Basescu.

Naturaletea cu care Traian Basescu a plans atunci cand a anuntat, in 2004, ca Stolojan s-a retras din cursa prezidentiala, lacrimile care i se iveau in coltul ochiului, figura sa din ce in ce mai transfigurata de emotia mesajului pe care incerca sa il transmita, intregul moment, intr-un cuvant, nu a fost decat o sceneta "aproape" perfect interpretata.

"Aproape", este cuvantul cheie insa in aceasta fraza. Chiar daca ai fi fost sigur ca ceea ce spunea atunci Basescu este fals, ca totul nu este decat un joc de teatru, nimeni nu a putut privi sceneta si sa ramana indiferent.

Momente cheie

In acelasi tipar se incadreaza toate momentele cheie ale existentei politice a lui Traian Basescu. Din aceasta natura ludica privine si imaginea contradictorie a presedintelui.

Ads

Astazi spune ca guvernul format in urma coalitiei PD-L - PSD, cu o majoritate uriasa in parlament, a fost visul pe care a dorit sa si-l vada implinit, maine aflam ca, de fapt, nu a fost tocmai un vis, ci mai degraba un cosmar. Si una si alta ne sunt livrate cu atata forta de convingere, cu o candoare si inocenta ce te fac aproape sa aplauzi la finalul piesei naturaletea actorului principal.

Un alt moment memorabil. Cine nu a crezut in promisiunea presedintelui, in momentul in care a fost facuta, ca va demisiona la cinci minute dupa ce Parlamentul cere acest lucru?

Poate toti, poate doar multi dintre cei care l-au ascultat, poate doar cativa, insa important nu este numarul celor care au crezut 100% cuvintele presedintelui, ci melanjul de sentimente care s-a creat in sufletul fiecarui martor al evenimentului respective.

Ori aceasta combintatie de sentimente ce a luat nastere atunci in inimile romanilor, formata probabil din compasiune, admiratie, nervozitate, nerabdare, incredere, si cine stie cate altele mai mult mai putin favorabile presedintelui, tot acest amalgam nu a facut decat sa il ajute la referendum si sa puna intr-o lumina unica in comparatie cu orice alt presedinte al Romaniei.

Ads

Toata lumea stie acum ca acele vorbe au reprezentat doar o replica dintr-o sceneta de teatru. Basescu nu si-a depus demisia nici dupa cinci minute, nici dupa 5 luni si nici nu o va face vreodata.

Insa, credeti ca daca vreun jurnalist l-ar intreba cum ramane cu cele cinci minute, presedintele nu ar gasi instant un raspuns care sa il scoata din incurcatura?

Arta disimularii

Ori ceea ce lui Traian Basescu ii da forta de a trece peste o situatie imposibila, care pe unii politicieni i-ar fi ingropat definitive, este tocmai arta disimularii, abilitatea de a interpreta cu o usurinta incredibila roluri contradictorii, imposibile, roluri care in mod normal pentru orice om politic par a fi vieti diferite.

"De dusmani de poti feri si singur, dar de propriul frate...." Mimica pe care Traian Basescu a afisat-o in momentul lansarii acestei "explicatii" la ditamai scandalul prezidential in prag de alegeri, este ultimul exemplu al artei teatrale de la Cotroceni, dar nu si cel din urma.

Va urma o campanie electorala in care dusmanii lui Traian Basescu vor incerca sa ne convinga, uneori cu dovezi indestructibile, ca avem de a face cu un "diavol cu chip de om" in persoana presedintelui, iar candidatul in cauza se va apara, mimand cu lacrimi in ochi natura sa angelica plina de bune intentii, dar pierdute pe drumul incarcat de dusmaniile celor din jurul sau.

Vom avea cu totii, odata cu inceperea campaniei electorale, o perioada in care teatrul se va muta de pe scena la televizor, iar care politician va interpreta mai autentic si mai convingator piesa sa va iesi castigator.