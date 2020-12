Basescu il ataca pe Iohannis: De Ziua Nationala, a vrut Arcul de Triumf doar pentru el. Urat moment al trufiei unui presedinte

"Un simbol peste care nu se poate trece - Arcul de Triumf a fost si este asociat cu Armata Romaniei si cu poporul care ii aplauda trecere cadentata. Azi, de Ziua Nationala, Iohannis a vrut Arcul de Triumf doar pentru el. Nu a inteles ca el nu poate inlocui nici armata si nici poporul. Urat moment al trufiei unui presedinte ", a scris Traian Basescu marti, 1 decembrie, pe Facebook El a adaugat ca, in cazul in care Ziua Nationala nu a putut fi sarbatorita cu parada militara, din cauza pandemiei, atunci discursul presedintelui putea fi sustinut in fata Corpului Diplomatic, pe peluza de la Palatul Cotroceni."P.S. - Daca Ziua Nationala nu a putut fi sarbatorita cu o mare parada militara si impreuna cu poporul, atunci cuvantarea prezidentiala putea fi tinuta in fata Corpului Diplomatic, pe peluza de la Cotroceni", a scris Basescu.Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apararii Nationale au participat marti, incepand cu ora 11.00, la ceremonia oficiala in format restrans, organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei in Piata Arcul de Triumf, din Bucuresti. Evenimentul nu a fost deschis publicului.Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in discursul rostit la ceremonia restransa ca eroii patrioti din istorie au demni urmasi in prezent si ca gandurile noastre se indreapta catre eroii acestui an, personalul medical si toti cei care se sacrifica pentru a opri raspandirea virusului, dar si catre victimele acestui virus ucigas si familiile lor.Seful statului s-a referit si la alegerile din 6 decembrie, numindu-le "acel moment in care putem construi o Romanie al carei viitor sa fie mai mult decat o promisiune".Iohannis a depus o coroana de flori in memoria eroilor, dar si a victimelor pandemiei.