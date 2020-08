Basescu, despre posibila sa candidatura la Primaria Capitalei: "Vreau sa dau o lectie USR"

Orban: Noi continuam colaborarea cu PMP

Traian Basescu a criticat, in schimb, USR , pentru ca partidul condus de Dan Barna a ocolit o alianta cu PMP, pe langa cea cu PNL , pentru alegerile privind Primaria Capitalei si primariile de sector."N-am inteles de ce USR a respins PMP, care este vechi in PPE european. Nu vad motivatia refuzului din partea USR. Astia (USR - n.r.) au inceput sa procedeze ca baietii destepti din energie. Ar vrea ca PMP sa le dea voturile, dar PMP sa nu aiba candidati. In aceste conditii, PMP nu are decat varianta de a participa singur la alegeri. (...) Voi face anuntul privind candidatura mea la Primaria Capitalei atunci cand partidul va lua decizia aceasta. Voi discuta, la inceputul saptamanii viitoare, cu presedintele PMP, Eugen Tomac ", a declarat Traian Basescu, duminica seara, la Digi 24.Aflat, duminica seara, intr-o emisiune la B1 TV, premierul Ludovic Orban a declarat ca PMP continua colaborarea cu USR."Singurul meu mesaj este ca noi continuam colaborarea cu PMP, ca suntem deschisi la colaborarea in Consiliul General al Capitalei, in consiliile locale de sector si ca ii consideram ca pe niste parteneri. Am ajuns la o formula intre PNL si USR PLUS din multe motive, n-as vrea acuma sa le mentionez, dar din punctul meu de vedere ei au fost partenerii nostri, sunt partenerii nostri la guvernare, ne bizuim pe sustinerea lor in Parlament si vom colabora in toate consiliile judetene, consiliile locale, pentru a forma majoritati si pentru a asigura o buna guvernare locala", a spus Orban, la B1 TV, fiind intrebat cu privire la faptul ca PMP a fost lasat in afara acordului politic incheiat de PNL cu Alianta USR PLUS pentru a avea candidati comuni in alegerile locale din Bucuresti.