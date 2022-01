Basescu i-a amutit pe pedelisti

Dupa castigarea unui nou mandat de catre Traian Basescu, parlamentarii democrat-liberali n-au mai lasat sa scape la adversari nici cea mai mica frantura de informatie legata de planurile celui aflat la al doilea descalecat.

Daca pana mai ieri, la bufet aveau loc sezatori in care alesii prestau schimburi cu onoarea pe masa, ca spionii in Beirut, acum, spre social-democrati si liberali n-a mai plecat nimic.

Opozitia incearca sa traga de limba din greu, dar in aceasta saptamana a constatat ca persoane in alte vremuri comunicative sunt in stare sa o rupa englezeste si cate doua ceasuri. Deci oamenii au renuntat.

Nu inainte, insa, de a pune o intrebare: "Bai, care-i faza, ce se intampla, ce mama naibii, mii de pipe, spuma marilor!" Au primit un raspuns: "Incercuiti ultimele doua variante!" "Ei, nu va lasa Base! Chiar nimic?" "Nada!"

Ehei, unde sunt timpurile cand calendarul "afacerii Nica" il stiau pana si copiii din fata blocului?

