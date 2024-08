Basescu: "Imi reprosez o oarecare lipsa de tact in relatia cu Guvernul Tariceanu"

"Imi reprosez o oarecare lipsa de tact in relatia cu Guvernul Tariceanu", a marturisit Traian Basescu, insirand erorile pe care l-a comis de-a lungul mandatului prezidential.

Vorbind despre erorile comise in general in poltica romaneasca, Basescu a apreciat luni seara, la National Tv, ca si el a comis erori in timpul celor cinci ani petrecuti la Cotroceni.

"Slava Domnului am facut si eu greseli in acest mandat - promulgarea legii salarizarii profesorilor a fost o eroare. Nimeni nu este interesat daca presedintele a avut o analiza corecta sau nu. Atunci se spunea ca duduie economia, informatia mea era ca se cheltuise doar 3,8% din PIB, iar educatia avea pana la 6% si iata ca sub aceasta informatie se ascundea deja o criza instalata, dar despre care nu vorbea nimeni", a recunoscut presedintele.

"Alta greseala: cand am zis ca voi demisiona in 5 minute. A doua zi am aflat ca se pregatea OUG pentru a se interzice unui presedinte care a demisionat sa mai candideze in alegeri. Asta m-a facut sa revin. Cine m-a pus sa ma grabesc? De ce nu m-am gandit ca putea sa apara si astfel de ipoteza", a povestit Basescu.

"M-am lecuit sa fiu partea unor solutii date de toata clasa politica", a conchis Basescu, amintind ca "pana si pasajul Basarab a fost programul meu, dar macar l-am inceput".

In ceea ce priveste alte erori, Basescu a tinut sa aminteasca si de vina colaboratorilor.

"Sunt un om care are sensibilitatile lui, sunt un om corect dar nu rabd impostura langa mine. Cand tu constati ca un colaborator de-al tau da informatii din institutie, ce faci? Il mai tii langa tine? Cer loialitate fata de functie si capacitatea de-a face fata unor minime exigente; cer un raspuns repede, bun, sa-l pot folosi", a spus presedintele, explicand ca "de multe ori am facut erori in declaratii pentru ca asta a fost marfa pe care am primit-o de la cei din jurul meu".

In ceea ce priveste referendumul pentru un Parlament unicameral, Basescu si-a aparat

intiativa, spunad ca actuala formula este una invechita. "Parlamentul a fost conceput asa la inceputul anilor '90, probabil atunci a fost solutia corecta, dar trebuie sa observam ca dupa 20 de ani trebuie reformat si el. Sa ai doua camere care faca acelasi lucru nu e bine..."

"Nici una din cele 14 tari membre UE cu parlament unicameral nu e suspectata ca are

adunare nationala...au parlamente bicamerale in general tarile federale - Germania,

Austria, Belgia,si putem sa mai mergem si in Marea Britanie...", a mai spus presedintele, precizand ca "Romania fiind stat indivizibil nu are nevoie de doua camere care sa faca acelasi lucru".

In ceea ce priveste campania electorala, Basescu a marturisit ca nu s-a asteptat ca "in campania prezidentiala sa se desfasoare acelasi show cu cadouri ca la celelalte alegeri".

"Eu am spus, reforma nu mai trebuie sacrificata de dragul unor algeri, sa castige cine vrea poporul, dar reforma trebuie inceputa - in sfarsit aveam un guvern care gandea la fel ca mine in ceea ce priveste reforma".

