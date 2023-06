Basescu merge la Universitate, daca se aduna lume

Prsedintele suspendat Traian Basescu a anuntat, sambata, ca ar putea sa mearga in Piata Universitati daca se va aduna lumea, dupa incheierea votului si anuntarea rezultatelor referendumului, informeaza NewsIn.

Traian Basescu a plecat la cumparaturi la Selgros Baneasa si a anuntat ca este probabil sa nu se intoarca la sediul din Vasile Lascar, ci sa revina la cel de campanie al PD, din strada Modrogan 22. "Am incercat sa stau acasa, dar nu am astampar, asa ca am luat si o lista de cumparaturi de la nevasta-mea".

Basescu va astepta rezultatele exit poll-urilor la sediul central al PD, unde are programata, in jurul ori 20,00, o declaratie de presa, alaturi de Emil Boc si Theodor Stolojan. PD precizeaza ca nu organizeaza niciun fel de manifestare in Piata Universitatii dupa inchiderea urnelor.