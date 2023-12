Ce gafe a facut Traian Basescu in Italia?

Vizita presedintelui Traian Basescu in Italia si la Vatican a reprezentat un esec total din punct de vedere al diplomatiei religioase si al protocolului.

Vineri, la pranz, inainte de a pleca spre Roma, presedintele i-a telefonat Patriarhului Daniel, informandu-l ca sambata, cand va fi primit in audienta de Papa Benedict, il va invita pe Sanctitatea Sa sa viziteze Romania in 2009, informeaza Jurnalul National.

Patriarhul i-a spus presedintelui ca poate face o astfel de invitatie Papei in calitatea de sef al statului Vatican, dar ca pentru o vizita cu caracter religios trebuie acordul Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe, asa cum s-a intamplat in cazul vizitei Papei Ioan Paul al II-lea, in 1999.

Pe de alta parte, protocolul Vaticanului pentru audientele pe care Sfantul Parinte le acorda este clar si respectat de toata lumea. In special de doamne. Asa a facut intreaga delegatie de doamne care sambata l-au insotit pe presedintele Basescu la Vatican. Cu o singura exceptie: Maria Basescu, sotia presedintelui.

Protocolul pentru audienta la Papa impune femeilor o tinuta "all-black" - complet in negru - "long-sleeve dresses" - cu fuste sau rochii mai jos de genunchi. Se obisnuieste ca femeile sa poarte o "mantilla" - un sal din dantela neagra.

Protocolul spune ca in momentul intrarii in resedintele papale doamnele trebuie sa poarte pe cap salul negru. Maria Basescu a intrat fara el la Castel Gandolfo. Mai mult, ea era imbracata intr-un deux-piece gri.

Ca de obicei, cu prilejul unei audiente papale, cel invitat face un cadou. In acest caz, presedintele Basescu i-a facut, printre altele, cadou Sanctitatii Sale un album cu biserici din Tara Hategului.

Unii credinciosi catolici vad in acest caz o noua gafa de protocol, dar nu numai a presedintelui. In Transilvania si in Tara Hategului, greco-catolicii au probleme cu restituirea lacaselor lor de cult, majoritatea fiind in prezent in posesia Bisericii Ortodoxe.

Astfel, a face un cadou de acest gen presupune o jignire la adresa Sfintului Parinte si a Bisericii Catolice, spun credinciosii. Presedintele nu a explicat de ce a ales acest cadou.

Alte gafe

Si totul nu s-a terminat aici. In discursul sau din fata Cavalerilor de la Malta, Basescu a subliniat importanta relatiilor dintre romani si Ordinul de Malta, "neintrerupte nici macar in perioada comunismului". Eronat si chiar stupefiant pentru cavaleri, care nu se stiau colaboratori ai comunismului. De fapt, in 1948, Gheorghe Gheorghiu Dej a interzis activitatea organizatiei in Romania, protocolul de revenire fiind semnat abia in 1991.

Ulterior, la intalnirea cu dreptcredinciosii romani, pe langa faptul ca a fluturat voios steagul in timp ce se rostea "Tatal Nostru", el le-a spus celor prezenti ca sunt "13 culturi" in Romania. Probabil ca presedintele se referea la cele 18 culte recunoscute in tara noastra.

Replica Presedintiei

Purtatorul de cuvant al Presedintiei, Valeriu Turcan, a remis Ziare.com un drept la replica fata de articolul publicat luni, in Jurnalul National, in care afirma ca este vorba despre "un articol plin de interpretari tendentioase, rodul unei campanii obsesive impotriva presedintelui Romaniei.

Persoana care a scris articolul nu poate fi luata in serios, avand in vedere antecendentele in materie de verificare a informatiilor si buna credinta in tratarea subiectelor."