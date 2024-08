Ce i-a casunat lui Stoica pe Basescu?

Ciudata fantezie publica a lui Valeriu Stoica despre monarhia constitutionala pe care acesta si-o imagineaza ca sistem politic suprem intr-o lume ideala reprezinta mai mult decat o declaratie exotica.

Este, mai intai, o premiera pentru PLD, partidul care, odata inghitit in fuziunea cu democratii, a incetat sa mai aiba o personalitate.

De cand s-a topit dupa cratima de la PD-L, formatiunea incropita de liberalii rupti de Stolojan din PNL a devenit o masa amorfa. N-a mai fost capabila decat de doua lucruri: sa voteze in Parlament dupa directivele din Modrogan si sa-si trimita divizia de aparut la televizor in talk-show-uri pentru a-l apara pe Traian Basescu de atacurile "ticalosilor" care in democratiile ceva mai asezate se numesc opozanti.

Iesirea lui Valeriu Stoica reprezinta primul gest capabil sa mai aduca aminte electoratului ca politicienii din fostul PLD exista si ca fiinte individuale.

Interesant, insa, de remarcat ca domnul Stoica a ramas, deocamdata sa evolueze cu teza sa la individual simplu: nici un alt coleg de partid nu s-a grabit sa-i aprobe macar teoretic afirmatiile.

Privita dintr-un unghi ceva mai larg, declaratia lui Stoica devine si mai interesanta: seamana a prima sarja declansata impotriva lui Traian Basescu chiar din curtea acestuia.

Preferinta pentru monarhia constitutionala, exprimata in contrast cu republica parlamentara si cu cea prezidentiala, inseamna ca Valeriu Stoica contesta capacitatea actualei configuratii politice de a gestiona problemele Romaniei intr-un mod apropiat de ceea ce domnia sa defineste drept "ideal".

Mai simplu spus, un rege ar putea sa faca mai mult pentru tara noastra decat un presedinte - asta in conditiile in care amandoi ar avea de coabitat cu un Parlament.

Si merita mentionat ca liderul PD-L spune asta la o luna dupa ce seful statului a fost marele absent de la un moment important pentru Casa Regala: nunta de diamant la care a primit invitatie pana si Ion Iliescu, cel caruia i-au trebuit ani de zile pana sa accepte ca Regele Mihai isi merita o intoarcere civilizata in Romania.

Un alt motiv pentru care afirmatia lui Stoica are iz de fronda apare dintr-o lege care nu are nimic de-a face cu sistemul politic: tranzitivitatea preferintelor si antipatiilor personale.

Este vorba despre relatia sa si a lui Basescu cu doua dintre cele mai celebre doamne ale politicii noastre, a caror semi-incaierare publica a surprins, in urma cu doar cateva zile, pe multa lume.

Valeriu Stoica este avocatul Monei Musca, cea expediata in urma cu doar cateva zile de Elena Udrea sa candideze independent, daca tine neaparat sa ceara votul electoratului in toamna.

Iar Elena Udrea si Traian Basescu isi sunt avocati unul celuilalt: ea l-a reprezentat juridic in cazul Mihaileanu, iar el a aparat-o public de cate ori a fost necesar.

In 2003, pledoaria lui Valeriu Stoica pentru alianta cu PD continea o fraza antologica: "Daca azi dispare PD, iar Traian Basescu este distrus ca om politic, maine va veni randul nostru".

Interesant de urmarit daca fostul liberal, actualul lider al hibridului PD-L, va fi dispus, in lunile care urmeaza, sa-si asume, totusi, acest risc.

Oana Dobre

