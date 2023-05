Deutsche Welle: Schengen sau Plevna lui Traian Basescu

Subiectul Schengen continua sa framante viata publica la Bucuresti unde posibila amanare a accesului Romaniei este prezentata ca o mare infrangere nationala.

Admiterea sau refuzul admiterii Romaniei in Spatiul Schengen nu are urmari perceptibile asupra cetatenilor tarii si nici macar asupra economiei in ansamblu, informeaza Deutsche Welle.

Cetatenii romani au circulat liber si pana acum in spatiul Uniunii, iar momentele petrecute pentru controlul sumar al documentelor este cu totul neglijabil. De aceea tonul patetic al presedintelui Traian Basescu trezeste mari nedumeriri. Presedintele insista in a prezenta refuzul accesului Romaniei ca pe o umilire a poporului roman, dar in realitate, daca iese cineva sifonat din aceasta afacere, este numai Guvernul si eventual Presedintele insusi.

Cetateanul roman care calatoreste in UE nu va suferi in nici un fel si este un paradox hilar ca numai cei care nu calatoresc nicaieri vor lua in serios aceasta amenintare.

