Dorinta de autonomie a maghiarilor din Transilvania, subiect pentru presa din Italia

Pe fondul cresterii dorintei minoritatii maghiare din Transilvania de a-si dobandi autonomia, sustinuta de extremistii nationalisti de la Budapesta, Bucurestiul face eforturi sustinute pentru a obtine fidelitatea etnicilor maghiari.

Situatia actuala a comunitatii maghiare din Transilvania si eforturile pe care le face presedintele Romaniei Traian Basescu au fost prezentate intr-un amplu material pe site-ul italian Finanza Chiaro.

"La sfarsitul lunii iunie, presedintele roman Traian Basescu a mers in Transilvania, in orasul Targu Mures, intr-o vizita strategica. Aceasta regiune, situata in inima Carpatilor, a avut o istorie zbuciumata in ultimii 150 de ani. Transilvania a fost initial anexata regatului ungar in timpul pactului austro-ungar din 1867. In urmatorii ani au existat numeroase conflicte intre maghiari si alte grupuri de etnici.

In 1918, romanii si-au impus propria dominatie prin acte de violenta si confruntari cu populatia ungara. Violentele s-au repetatat si in 1990, imediat dupa caderea regimului lui Nicolae Ceausescu, la Targu Mures.

Multi unguri au fost constransi sa paraseasca orasul cand manifestatiile pasnice pentru autonomie s-au transformat in lupta. Se spune ca cei care au declansat scandalul erau oamenii Securitatii, serviciile secrete ale Romaniei comuniste, care erau inca de 'serviciu' ", noteaza jurnalistii italieni.

700.000 de maghiari la Targu Mures

Finanza Chiaro scrie ca in prezent Targu Mures gazduieste un numar mare de maghiari, peste 70.000 de persoane, una dintre cele mai mari comunitati din Romania.

"Presedintele Traian Basescu nu a ales la intamplare acest loc incarcat de istorie ca teatru al declaratiilor sale catre comunitatea maghiara: Va iubesc pe toti. Pe toti cei care aveti carte de identitate si pasapoarte romanesti, iar apoi a definit orasul 'ca un model de coabitare pacifista'.

In ochii politicienilor locali romani, alegerea locului pentru sustinerea acestui discurs a facut parte dintr-o strategie calculata de seful statului. Potrivit lor, Basescu a incercat sa isi garanteze sustinerea Uniunii Democratice a Maghiarilor din Romania in alegerile prezidentiale din aceasta toamna", se mai arata in articol.

Cu toate acestea, lupta este destul de crancena pentru ca partidul de dreapta nationalist Fidenz, din Ungaria, condus de Viktor Orban, vrea sa castige viitoarele alegeri legislative.

"Nu este exclus ca si partidul de extrema dreapta a lui Jobbik sa isi aiba propria sa parte in Executivul de la Budapesta. Cele doua partide evoca in discursul lor marea Ungarie care a fost uitata. Orban a facut deja campanie electorala si in Transilvania, iar asta este influenta pe care vrea Basescu sa o combata cu declaratia sa de 'dragoste neconditionata' pentru maghiarii - romani. Insa conditia pentru a fi iubiti de presedente este ceea de a jura fidelitate statului roman", mai scriu jurnalistii italieni.

Maghiarii revendica autonomie

Finanza Chiaro mai scrie ca numarul minoritatii maghiare din Romania ajunge pana la 1,6 milioane de persoane, din totalul de 22 de milioane de locuitori cati are Romania.

"Jumatate dintre cei care locuiesc in Transilvania, 700.000 de persoane, apartin minoritatii secuilor. In prezent ei revendica autonomie. La Sfantu Gheorghe din cei 62.000 de locuitori, trei sferturi sunt maghiari. Artileria principala a acestui oras, strada 1 decembrie 1918, aminteste de data cand Transilvania a revenit Romaniei, este o continua provocare pentru marea majoritate a oamenilor care locuiesc acolo. Si statuia eroului national roman Mihai Viteazul, care se afla in centrul orasului, este pentru multi maghiari un spin in coasta", mai scriu jurnalistii italieni.

Acestia noteaza ca primarul Arpad Andras Antal nu isi ascunde sentimentele.

"Pentru maghiarii din Sfantu Gheorghe este pur si simplu insuportabil ca politistii sunt doar romani si nu stiu o boaba de limba maghiara. Inainte de al Doilea Razboi Mondial locuitorii din Transilvania cunosteau trei limbi: romana, germana si maghiara. Cei de acolo spera sa isi dobandeasca autonomia dupa modelul Trentino Alto Adige din Italia si cel al Cataluniei din Spania", mai noteaza site-ul Finanza Chiaro.

Jurnalistii italieni mai scriu ca maghiarii din Romania si-au pus acum speranta lor in Uniunea Europeana, dar au fost dezamagiti.

"Ue considera ca problema minoritatii maghiare este una interna a Romaniei. Primarul din Sfantu Gheorghe constata ca se dezvolta un fenomen de romanizare accelerata: romanii au devenit mult mai radicali si scopul lor este sa limiteze cat mai mult minoritarii maghiari", mai scriu jurnalistii italieni.

