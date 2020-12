Europarlamentarul Traian Basescu, intrebare pentru Comisia Europeana: "De ce insistati pentru desfiintarea Sectiei Speciale?"

Familia Basescu si DNA

O alta intrebare, pusa de europarlamentarul roman,: "Care sunt alternativele propuse de Comisie pentru asigurarea independentei judecatorilor fata de presiunile procurorilor?"Traian Basescu face si un preambul, inainte de a adresa aceste intrebari si sustine ca existenta Sectiei Speciale ar garanta ca DNA nu poate folosi dosare impotriva judecatorilor."Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) din Romania, infiintata in cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie si operationala incepand cu 23 octombrie 2017, are competenta exclusiva de a investiga infractiunile savarsite de judecatori si procurori. In acceptiunea Raportului din 2020 privind statul de drept in Romania (SWD (2020) 0322), continuarea activitatii sectiei poate afecta independenta justitiei, Comisia de la Venetia sugerand desfiintarea acesteia.In realitate, existenta acestei sectii speciale garanteaza ca procurorii anticoruptie nu pot folosi dosare impotriva judecatorilor pentru a crea presiune asupra acestora si pentru obtine rezultate favorabile in alte cauze pe care le au in lucru.In timpul unei audieri a Comitetului Helsinki al SUA din 2017, s-a dezvaluit ca judecatorii care nu pronunta hotarari favorabile incadrarilor facute de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) au devenit, ei insisi, tinte, in timp ce acelora considerati prietenosi cu interesele DNA de a obtine condamnari li s-a rasplatit loialitatea, acest lucru explicand modul in care DNA a mentinut rate extraordinare ale condamnarilor, de 92%," arata Traian Basescu.Procedura solicitata de Traian Basescu este cea de "intrebarea cu solicitare de raspuns scris," prevazuta de a: "Orice deputat , grup politic sau comisie poate adresa Presedintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepresedintelui Comisiei/Inaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate intrebari cu solicitare de raspuns scris, in conformitate cu criteriile stabilite intr-o anexa la prezentul regulament. Responsabilitatea pentru continutul intrebarilor revine in totalitate autorilor acestora."Mai multi membri ai familiei lui Traian Basescu au fost judecati/condamnati in dosare DNA. fratele acestuia, Mircea Basescu , a fost condamnat definitiv, in 2016, la patru ani de inchisoare cu executare. Nepotul fostului presedinte , Dragos Basescu, a fost condmanat definitiv, in 2018, la trei ani de inchisoare pentru trafic de influenta.Fiica cea mare a lui Traian Basescu, Ioana Basescu , este trimisa de DNA in judecata, alaturi de fostul ministru al Dezvoltarii, Elena udrea, intr-un dosar care vizeaza finantarea campania electorale din 2009 a lui Traian Basescu. Ioana Basescu este judecata pentru instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor, in timp ce Elena Udrea este judecata pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor. Cazul a fost trimis in judecata in mai 2017, dar Curtea de Apel Bucuresti inca nu a dat o decizie, insa este aproape de dezbaterile finale.