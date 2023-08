Falca, finul lui Basescu, s-a prezentat la DNA

Finul presedintelui Traian Basescu, primarul Aradului Gheorghe Falca, este audiat de procurorii anticoruptie. Acesta s-a prezentat marti dimineata la sediul DNA.

Audierea a durat doua ore si jumatate. La iesire, atat Falca, cat si avocatul acestuia, Gheorghe Mateut, au evitat sa dea declaratii. Mateut a precizat, totusi, ca procurorii DNA i-au prezentat, doar, clientului sau, materialul de urmarire penala din dosarul in care acesta este acuzat de luare de mita si abuz in serviciu.

Prezentarea materialului de urmarire penala este ultima faza a anchetei inainte de redactarea rechizitoriului si trimiterea in judecata.

Falca este urmarit penal de la inceputul acestui an pentru luare de mita si abuz in serviciu, in legatura cu modul in care ar fi fost vandut, la un pret subevaluat, un teren apartinand unei fabrici din Arad, conform Realitatea Tv.

De asemenea, procurorii anticorupie au inceput, pe 29 ianuarie, urmarirea penala si a viceprimarului Tiberiu Dekany, pentru abuz in serviciu.

In 2005, firma Elecon a cumparat de la primarie un teren pentru care a platit un milion de euro. Cinci luni mai tarziu, terenul a fost vandut altei firme pentru un pret de peste trei ori mai mare. La audierea din noiembrie anul trecut, primarul Aradului, Gheorghe Falca, sustinea ca tranzactia a fost legala si ca cercetarile vor dovedi acest lucru. In plus, Falca a afirmat ca nu a facut parte din comisia care a negociat contractul de vanzare a terenului.

Ancheta DNA a fost demarata in urma unei plangeri semnate de o persoana a carei identitate nu a fost facuta publica de procurori. DNA a pus sub sechestru intreaga avere personala a lui Gheorghe Falca.