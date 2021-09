Cum se face că FSN e majoritar în Parlamentul României din anul 2021

Partidul lui Băsescu fusese anterior partidul lui Roman

Este vorba despre faptul că, în 2012, soluția USL nu a fost una de rezolvare a vreunei crize, nu a fost una salvatoare pentru mersul înainte al României, nu a fost una naturală, generată de voința poporului suveran, ci a fost o simplă soluție de contracarare a lui Băsescu Traian, care timp de 7 ani făcuse ce voise cu guvernele deasupra cărora se situase ca președinte al României.Și nici contracararea asta nu a fost concepută ca salvatoare pentru nație, ci doar ca ripostă la „soluția imorală”, prin care Băsescu își bătuse joc de strategul politic Voiculescu Dan, convingându-l să îi facă lui Băsescu „guvernul său”, doar ca apoi să îi dea un șut în fund, să îi zică „Felix” (ca în rapoartele de delațiune ale Securității Statului) și să mai și pună procuratura pe el.De aceea, cârcotașii spun despre USL că a fost zămislit la GRIVCO, care este locația simbolică a biroului marelui strateg politic Voiculescu Dan.De aici încoace însă lucrurile se nuanțează. După ce a trecut epoca Băsescu, partidul său s-a ascuns în rândurile liberalilor care făcuseră posibilă USL, unde a așteptat liniștit să treacă vremea, să se instaleze uitarea populară și abia acum să scoată capul și să preia decisiv puterea în partidul rămas liberal doar cu numele și cu sigla.Și tot pentru rememorare, să ne aducem aminte că partidul lui Băsescu fusese anterior partidul lui Roman, Petre Roman , cel care luase o parte din FSN-ul lui Ion Iliescu și fugise cu ea în opoziție, ca să nu mai zică lumea că Iliescu a refăcut partidul unic comunist, sub o altă denumire și sub o altă conducere, cea a eșaloanelor doi și trei din fostul PCR.Așa că, lăsând la o parte persoanele politice, care sunt menționate în titlurile știrilor din zilele astea și care vor dispărea oricum din memoria colectivă peste cel mult trei-patru ani, apelul la memoria politică ne duce spre concluzia că asistăm zilele astea la clarificări politice fundamentale, dintre care cea mai clară este că FSN e majoritar în Parlamentul României din anul 2021, chiar dacă se regăsește sub două-trei denumiri de partide și că vrea să dețină și puterea executivă în stat. Pe merit, fără îndoială.