Inepta incalcare a libertatii presei

Anularea votului in cazurile Mitrea si Nastase este o stire buna sau rea? Victoria lui Sorin Oprescu in alegeri e o tema pozitiva sau negativa? Taierea suvitei lui Traian Basescu a fost cu plus sau cu minus?

Nu radeti! Cat de curand aceste intrebari ar putea deveni esentiale in momentul alcatuirii oricarui jurnal de stiri, dupa ce intitiativa liberalului Ghise si a PRM-istul Funar de modificare a legii audiovizualului a primit votul in unanimitate al Senatului.

Mai precis, legea spune ca "programele de stiri ale posturilor de televiziune si radio contin in pondere egala, stiri cu teme pozitive si, respectiv, negative". Intrebat care sunt criteriile de stabilire a categoriei, Ioan Ghise n-a putut spune decat ca specialistii vor elabora normele de aplicare.

Cert este ca el si Gheorghe Funar au urmarit sa imbunatateasca "climatul general si sa ofere sansa publicului sa aiba perceptii echilibrate asupra vietii cotidiene, atat din punct de vedere psihic, cat si emotional".

"Studiile de specialitate (...) demonstreaza extraordinara nocivitate si efectele ireversibile asupra sanatatii si vietii oamenilor atunci cand stirile negative ne coplesesc existenta", se arata in expunerea de motive a celor doi parlamentari.

Si daca stirile negative sunt adevarate? Trebuie ele ascunse doar pentru a nu stresa poporul? Ne obliga legea sa mintim, prin eludare, poporul cu televizorul? Adica pe senatori nu-i intereseaza fenomenul, ci doar reflectarea lui la televizor. Nu ii intereseaza sa imbunatateasca viata romanilor, ci doar sa-i convinga pe romani ca viata lor este frumoasa. Vorba unui confrate, asteptam legea care sa impuna victoria binelui asupra raului. Sau poate ar trebui scoase in afara legii filmele fara happy-end?

Vorbe bune, vorbe rele

Ce ar fi trebuit sa faca redactorii, editorii si producatorii in 11 septembrie 2001, cand junalele de stiri au devenit continue si nu au prezentat decat o singura tema, evident, negativa? Ce facem in zilele incarcate cu evenimente negative provocate in mare masura chiar de politicieni? Eludam o parte dintre ele pentru a face loc unor ineptii vesele si optimiste?

Se refereau cumva ilustrii initiatori la stirile cu componenta violenta? Atunci ar fi trebuit sa formuleze ca atare si intr-adevar baltile de sange de pe ecrane reprezentau o tema de discutie. In niciun caz insa incalcarea libertatii presei nu poate reprezenta o solutie. Pentru ca despre asta vorbim. Ingerintele externe in alcatuirea unui jurnal de stiri reprezinta o inadmisibila incalcare a libertatii presei, garantata de Constitutie si toate conventiile internationale ratificate de Romania.

Iar faptul ca intiativa a fost votata in unanimitate de senatori in pofida avizului negativ al comisiilor de specialitate, ne spune totul despre perceptia pe care o au ei despre presa si libertatea de exprimare.

Cot la cot, PSD, PD-L, PNL, UDMR, PRM, PC, minoritati au fost fericiti sa puna o botnita ziaristilor. Or fi fost si unii care au votat din pura prostie, fara sa inteleaga exact ce aberatie legifereaza, cei mai multi insa au actionat pervers, constienti ca formularea legii excede cu mult aspectele violente din stiri.

Ochii senatorilor de absolut toate orientarile s-au luminat probabil si au stralucit de placere la gandul cenzurii legale care va actiona in privinta temelor negative care privesc Parlamentul.

Absenteism, incompetenta, alianta puscariabililor, cheltuieli nejustificate, fraude, coruptie, somn linisitit in fotoliu? Doar cu picatura, din cand in cand, chiar daca se intampla in aceeasi zi, si numai perfect compensate cu imagini idilice despre parlamentari cocosati de grija tarii si a electoratului, despre intiative luminoase si panselute gingase care zambesc in soare. Sa nu stresam poporul aratandu-i pe cine a votat!

Parlamentarii nu sunt la prima incercare. Sa ne amintim ca dupa scandalul Remes, deputatul PSD Eugen Nicolicea dorea sa-i bage in puscarie pe ziaristii care prezinta probe din dosare penale. N-a mers atunci, a mers acum la Senat.

Nu ne ramane decat sa speram ca presedintele Traian Basescu nu va promulga aceasta ineptie legislativa care sa ajunga exact acolo unde ii e locul, la cosul de gunoi. Cu mult mai grava si greu de inlaturat este insa mentalitatea total antidemocratica a parlamentarilor care, din timp in timp, iese agresiv la iveala.

