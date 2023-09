Lucian Croitoru vrea alegeri corecte si respectarea angajamentelor cu FMI si UE

Imediat dupa desemnarea sa de catre Traian Basescu in functia de premier al Romaniei, Lucian Croitoru a sustinut o declaratie de presa in care a anuntat care sunt obiectivele sale odata aflat in fruntea Guvernului: alegeri corecte si respectarea angajamentelor cu FMI si UE.

"Va asigur ca voi face tot ce-mi sta in putinta sa aduc la indeplinire acest mandat. Pentru ca nu sunt o persoana publica foarte cunoscuta permiteti-mi sa va spun cateva lucruri despre mine (...): s-a spus ca sunt inginer, ei bine sunt economist. De asemenea am fost consilierul ministrului de Finante in 1998, iar din 2003 am reprezentat Romania la boardul FMI timp de patru ani", a declarat Croitoru.

Premierul desemnat a mai spus ca are doua obiective in fruntea Romaniei: unul pe termen scurt si altul pe termen lung.

"Pe termen scurt, este evident ca o prioritate este efectuarea de alegeri democratice asa cum s-a intamplat in ultimii 20 de ani, dar la fel de importanta este continuarea angajamentelor noastre economice. E o necesitate stricta din doua motive: criza financiara a atins Romania mai mult decat ne-am asteptat si apoi Guvernul Romaniei a pus la treaba un program economic care are la baza aceste acorduri cu UE si FMI - e singura modalitate de a reduce efectele crizei economice", a declarat Lucian Croitoru.

Croitoru a mai spus ca doreste sa puna la punct reforme structurale si sa ia decizii care sa duca la un nivel de trai pentru romani cat mai apropiat de cel al UE. "Pe termen lung, o prioritate este adoptrea legii responsabilitatii fiscale. De asemenea, legea pensiilor trebuie adoptata pana la sfarsitul lunii noiembrie", a precizat premierul desemnat.

Trecerea la euro in 2014 este un alt angajament pe care si l-a luat premierul desemnat Lucian Croitoru. El a mai declarat ca in cursul acestei zile, dupa ce va merge la BNR pentru a se consulta cu Mugur Isarescu va merge la Palatul Victoria, pentru a discuta cu Emil Boc.

