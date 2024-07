Presa de azi: Boc 2 a cazut! Traiasca Boc 3!

O zi istorica. Asa apare ziua de marti, 13.10.2009, consemnata in presa. Guvernul a fost dat jos prin puterea Parlamentului, peste tot se discuta scenarii, mize, se fac predictii.

Pentru prima data, cel putin in ultimii 70 de ani, un guvern al Romaniei este trantit de catre puterea legislativa. Si asta se intampla dupa ce, pentru prima data in istoria acestei tari, seful statului a fost suspendat tot de catre puterea legislativa.

Am traversat, asadar, o lunga perioada in care, in Romania, s-a manifestat o acuta criza interinstitutionala. Care este miza victoriei in Parlament a initiatorilor motiunii de cenzura? Ce urmeaza?

Dupa Boc 2, vine Boc 3? Sau vom asista, fara niciun fel de tranzitie, la un nou razboi al ofertelor pentru un guvern de tranzitie construit in jurul unor tehnicieni?, sunt cateva din intrebarile pe care si le pune Ziua.

Adevarul scoate la iveala o alta realizarea a Guvernului Boc II - guvernul care a stat cel mai putin in functie, insa aproape fiecare ministru a avut cate doua portofolii.

Insa principala intrebare ramane valabila: Ce urmeaza dupa caderea Guvernului? Presedintele Traian Basescu trebuie, potrivit Constitutiei, sa desemneze un candidat la functia de prim-ministru, dupa ce s-a consultat "cu partidul care are majoritate absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, cu partide reprezentate in Parlament".

Legea fundamentala nu prevede insa un termen pana la care seful statului este obligat sa faca aceasta nominalizare. Liberalii si social-democratii se pronunta pentru instalarea unui premier tehnocrat. Liderul PNL, Crin Antonescu, a avansat deja numele lui Klaus Iohannis, primarul Sibiului.

Presedintele Traian Basescu nu este insa obligat sa accepte candidatul dorit de partidele din opozitie, ci are dreptul sa vina cu propria propunere. Astfel, seful statului ar putea nominaliza un tehnocrat ca sef al Executivului, raspunzand in acest fel si dorintei PSD si PNL de a avea in fruntea guvernului un specialist care sa nu provina dintr-un partid politic.

Un posibil nume pentru acest scenariu ar fi, conform speculatiilor din ultimele zile, cel al Alexandrei Gatej, consiliera presedintelui. Traian Basescu mai are solutia de a-l nominaliza pentru fotoliul de sef al cabinetului tot pe Emil Boc.

Daca Boc va pastra actuala echipa de ministri, este greu de presupus ca va primi votul de investitura al Parlamentului. Pentru a ocoli Parlamentul, Guvernul condus de Boc ar putea ramane in functie, interimar, pana la 6 decembrie, data celui de-al doilea tur de scrutin si ar functiona cu atributii reduse (fara posibilitatea de a emite ordonante de urgenta).

O alta varianta ar fi ca presedintele si reprezentantii partidelor sa se puna de acord asupra unui alt premier decat Emil Boc si asupra unui cabinet, care sa functioneze, de asemenea, interimar.

Insa care este miza actului din Parlament de marti? Evenimentul Zilei spune ca planul PSD si PNL este impunerea unui guvern de tehnocrati, asupra caruia Traian Basescu sa aiba cat mai putina influenta.

Solutia Geoana-Antonescu se loveste, insa, de o singura problema: nominalizarea premierului, care sa formeze un alt guvern, este la mana presedintelui.

In situatia in care Basescu va nominaliza o persoana considerata necovenabila, PSD si PNL au o singura mutare: sa respinga investirea noului guvern.

Propunerea Iohannis fost evocata de Antonescu si la Cotroceni, la consultarile cu presedintele Basescu. Raspunsul sefului statului a fost ca, potrivit Constitutiei, el este cel care propune premierul, nu liderul unui partid politic.

Aceasta replica a fost anticipata de liderii PSD. Din acest motiv, Mircea Geoana a decis sa nu se prezinte la Cotroceni pentru consultari cu seful statului. El a preferat sa ramana in biroul sau de la Senat, alaturi de ceilalti lideri PSD, pentru a astepta sa se finalizeze discutiile dintre Traian Basescu si celelalte partide.

In aceste conditii, democrat-liberalii au mers aseara la Cotroceni, la discutiile cu seful statului, cu atitudine defensiva. L-au propus tot pe Emil Boc ca varianta de premier, insa doar pentru a nu da un semnal de desolidarizare.

"Solutia Boc-premier" avansata de PD-L formal a primit un raspuns transant din partea presedintelui: "Voi sunteti nebuni?! Suntem tara europeana, cum as putea sa pun un premier care a fost demis de Parlament?! Emil este creatia mea, dar suntem tara europeana", a fost replica sefului statului, sustin surse din PD-L.

Romania Libera subliniaza ca oricine va fi numit premier va avea viata scurta.

In ciuda optimismului afisat de liderii sai la inceputul dezbaterii motiunii de cenzura, PD-L se afla acum in pozitia cea mai dificila. Izolat politic in Parlament, unde nu a reusit sa obtina decat sase voturi in plus fata de numarul propriilor parlamentari, partidul lui Emil Boc se pare ca va merge pe varianta prelungirii interimatului.

Ei vor insista pe nominalizarea, din nou, ca premier a unui membru PD-L, astfel incat si acest nou cabinet sa fie respins de Parlament. Acest scenariu ar deschide calea alegerilor anticipate dupa instalarea noului presedinte al Romaniei.

PNL, initiatorul motiunii de cenzura, pare sa fi fost singurul partid pregatit sa propuna o alternativa la premierul Emil Boc. Ei au anuntat ca il sustin pentru aceasta functie pe Klaus Iohannis, primarul Sibiului, si agreeaza varianta unui guvern de tehnocrati.

PNL a anuntat ca va negocia cu toate partidele, inclusiv cu PD-L, sprijin parlamentar pentru propunerea sa. Varianta Iohannis si a Guvernului de experti independenti este sustinuta deja si de UDMR. Bela Marko a precizat insa ca Uniunea ar putea veni si cu alte variante pentru seful viitorului guvern.

PSD este inca in expectativa. Mircea Geoana a refuzat sa vina la consultarile de la Cotroceni, dar a anuntat insa ca vrea un cabinet de "profesionisti independenti", ca urmareste constituirea cat mai rapida a unei majoritati parlamentare si ca deocamdata nu exclude nici o varianta.

Gandul prezinta ceea ce urmeaza ca pe un concurs: cine pune primul noul sef de guvern? Presedintele Traian Basescu le-a luat-o inainte liderilor victoriosi ai opozitiei, declansand rapid ieri, la doar doua ore dupa caderea Guvernului Boc, consultari cu partidele pe tema nominalizarii unui nou premier

Seful statului a facut mai intai o declaratie de presa la Cotroceni, in care l-a ridicat in slavi pe Emil Boc pentru "curaj, cinste si responsabilitate" si incercat sa mai vare PSD intr-un nou scandal, spunand ca motivul real al demiterii pesedistului Dan Nica de la sefia MAI a fost "mizeria care se instalase in acest minister si conducerea lui din afara structurilor statului".

Basescu a preluat initiativa politica afirmand ca, din cauza faptului ca niciun partid nu este majoritar in Parlament, el este cel care va nominaliza premierul.

Presedintele a incercat astfel de dejoace planurile PSD si PNL de a forma o noua majoritate care sa-i impuna sefului statului prim-ministrul.

Cotidianul scrie ca, in sfarsit, dupa sase decenii de figuratie si calcat in picioare marti a avut loc Razbunarea Parlamentului.

Record greu egalabil, marti, in Parlament, cu ocazia dezbaterii asupra motiunii de cenzura pe adresa guvernului Emil Boc 2: "doar" 20 de absenti, dintre care cinci motivat, avand probleme de sanatate.

PSD a detinut recordul de absenti: opt parlamentari. Nemotivat au absentat: Horia Teodorescu, Gabriel Tita, Marin Bobes, Madalin Voicu, Gheorghe Zoicas si Craciun Avram. Ana Gheorghe si Ion Dumitru au lipsit motivat.

Si PNL a contribuit cu absenti: Ion Tabugan, Bogdan Timpau, Dan Pasat, Neculai Rebengiuc, Cezar Magureanu, Ovidius Marcuteanu. Tabugan si Pasat au fost exclusi aseara din grupul deputatilor PNL. Dan Bordeianu nu a fost prezent din motive de sanatate. Presedintele PNL a anuntat deja ca "in cel mai scurt timp" absentii vor fi exclusi din partid.

De la UDMR au chiulit: Antal Istvan, Kelemen Attila si Attila Varga. Disciplinati au fost parlamentarii PD-L, dintre toti absentand motivat doar: Doina Chircu si Octavian Bot.

Pe 13 decembrie 2008 se nastea guvernul Boc I prin incheierea Parteneriatului pentru Romania intre PD-L si PSD. Pe 13 octombrie 2009, guvernul Boc II a cazut cu voturile PNL, PSD si ale UDMR.

