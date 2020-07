Traian Basescu, mesaj transant privind masurile de relaxare: "Cer revenirea la starea de urgenta. E singura solutie corecta"

Principalele declaratii ale fostului presedinte:

"Cer revenirea la starea de urgenta. Singura solutie, nu vad alta, atata timp cat starea de alerta a fost golita de orice continut pe buna dreptate. N-are ce cauta in actiunea guvernamentala. Trebuia sa se ramana la starea de urgenta prin decret. Nici macar cele mai civilizate state n-au reusit sa rezolve problema prin autoizolare voluntara", a spus Traian Basescu, vineri seara, la Digi 24.- Trebuie sa intervina forta de impunere de catre stat a unor politici in momente de criza . Solutia corecta e stare de urgenta, presedintele sa stabileasca in decret limitarile si timpul cat vor functiona. CCR pe buna dreptate a lasat Guvernul fara niciun instrument. Discutam de varianta in care ajungi la un anumit stadiu al relaxarii. Ar trebui introduse in aceasta stare de urgenta masurile de relaxare, cu pacanelele deschise, dar sa fie decret si stare de urgenta.- Pandemia poate sa revina cu o forta care nu o sa ne placa, oricum presedintele a vrut sa scape mult prea repede de responsabilitate. Credeti ca actualul Guvern poate sa treaca ceva ce i-ar fi favorabil? Uitati-va la cum arata Parlamentul.- Sunt incapabili sa gestioneze o situatie pe care sa o faca sa aiba cap si coada. O criza se gestioneaza vazand toti pasii pana la finalizarea crizei. Ei nu vad de pe o zi pe alta. Propaganda rusa a reusit in Romania sa discrediteze, sa spuna ca e o raceala, foarte multi oameni cred in asta. Romanii cred mai mult ce le spune Sputnikul decat ce le spune Guvernul Romaniei.- Daca in mandatul meu se intampla o astfel de eroare de relaxare, inainte ca populatia sa-si inteleaga misiunea, as fi iesit, le-as fi zis ca CCR n-a fost de acord cu legea veche, reintroducem starea de urgenta cu masurile care sunt la momentul de fata aplicabile.