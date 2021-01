VIDEO Cine este barbatul care l-a agresat pe primarul Mihai Chirica. Ce i-a spus in urma cu patru ani lui Traian Basescu

Bogdan Nicolae Suditu a trimis zeci de plangeri la institutiile din Romania , precum si la Parlamentul European si la Curtea Penala de la Haga, dupa ce a spus ca a fost amenintat pe strada, potrivit adevarul.ro La evenimentul Partidului Miscarea Populara PMP ) de la Pitesti, organizat in aprilie 2016, Bogdan Nicolae Suditu a avut trei tentative de a sta de vorba cu Traian Basescu . Inainte ca fostul presedinte sa intre in sala, Suditu a incercat sa il atinga pe fostul presedinte si i-a spus: "Spuneti presei ca aveti dosar penal la Haga si ca ati pus sa fiu arestat la Timisoara".Dupa nici un sfert de ora, barbatul a inceput sa protesteze si in sala unde avea loc lansarea candidatilor PMP in Arges, agitand mai multe hartii. Barbatul a fost scos din sala de agentii SPP, iar in timpul discursului de lansare de la Pitesti, Basescu a declarat: "Am aflat care era problema domnului care intrase la inceput in sala. Numele lui este Bogdan Sucitu si avea o mare problema, il urmareau extraterestrii. De zece ani il urmaresc."Duminica, 24 ianuarie 2021, Suditu a fost retinut de catre jandarmi si dus la cea mai apropiata sectie de politie . Barbatul este acuzat de ultraj.