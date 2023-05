Quo vadis Traian Basescu? (Opinii)

De ce a parasit sala domnul Traian Basescu tocmai in momentele alocutiunilor a doi liberali? In cazul lui Popescu Tariceanu, un personaj politic caruia nu i-a acordat niciodata prea multa consideratie, lucrurile sunt clare. Din lehamite actualizata. Se afla pe acelasi palier cu Victor Ponta in scara personala de valori.

Revelator: "I-am vazut cu ochii blanzi si umezi cand le-am pus in mana mandatele si i-am vazut apoi la Victoria marionetele coruptilor din partidele lor," explica presedintele suspendat. Un fel de "Tu quoque, fili mi Brutus?" ("Si tu, fiul meu Brutus?").

Insa, privitor la expunerea lui Crin Antonescu, inca seful statului stia ca va urma o diatriba cu puternic efect. Co-presedintele noii Puteri detine in panoplie o eficienta si redutabila arma: discursul oratoric. Cu verb si verva, desi parca mai putin inchegat decat in urma cu cativa ani, mesajul continua sa se remarce in corul placid si adeseori ridicol al emitatorilor politici. De oriunde ar incerca acestia sa se faca auziti.

Rezulta ca repetata iesire a lui Traian Basescu din amfiteatrul in care se juca o "tragedie" antica de ... 8 ani cu final previzibil se datoreaza altui motiv. Poate ca domnul de la Cotroceni acorda mai multa pretuire valorilor liberale decat acumularilor de puncte in contul partidului de centru stanga.

Ads

Pe buna dreptate. Ramane memorabilia inspirata concluzie adresata lui Adrian Nastase in finala prezidentialelor din 2004. Cainarea unui popor nevoit sa opteze pentru raul cel mai mic din talciocul ofertelor unui regim neinvins, ci doar trecut in conservare seminarcotica, este cat se poate de revelatoare.

Nu in desert gasea de cuviinta Petre Tutea sa afirme ca social democratia este laptele batut al comunismului si este usa prin care s-a intrat in totalitarism, iar nu tot pe acolo se poate iesi. Oricum, altele au fost valentele recunoscut atribuite Bratienilor comparativ cu exponenti ca Titel Petrescu, Dobrogeanu Gherea etc.

Revenind la intrebarea din debutul prezentelor randuri, plecarile lui Traian Basescu din decorul evenimentului de uzura, nu si istoric al actului de suspendare, fac parte din reactiile calculate a priori de catre personajul central al piesei derulate ieri in vazul intregii Romanii. Ca de altfel si schitarea reverentei, plus mana fluturanda din final.

Ads

Adnotarile, privirile in gol, semnul de chemare adresat cuiva din sala sunt reflexele neconditionate ale omului incoltit, prins la stramtoare, nevoit sa incerce un raspuns la sacaitoarea intrebare: ce mai e de facut cand nu mai e nimic de facut?

Fara absolut nicio legatura cu gravitatea si contextul faptelor judecate in procesul de la Nurnberg, e de amintit pirueta lui Hermann Goering atunci cand i s-a ingaduit sa vorbeasca: "Invingatorul va fi intotdeauna acuzator, iar invinsul acuzat."

Desigur, cu totul diferit stau astazi lucrurile. Trairile umane raman insa repetabile si isi urmeaza tiparul. Ca si efectele lor. Apreciez, cu dramul de rezerva al romanului patit, afirmatia lui Crin Antonescu conform careia, in caz de esec, se va retrage din viata politica.

Continui sa cred ca in tara aceasta nu s-au demonetizat notiunile obligatorii ce definesc ora fixa si cuvantul de onoare. Primeaza in conceptul despre trasaturile unui om. De aceea, raman insensibil la gestul dorit apoteotic al lui Traian Basescu. Acela cu foaia de hartie pe care Crin Antonescu si-ar putea semna deocamdata imaginar demisia.