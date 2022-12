2013 - anul revenirii lui Traian Basescu (Opinii)

Daca as fi in locul lui Victor Ponta si as indrazni sa ridic ochii dincolo de 31 decembrie, un fior de gheata mi-ar inunda maruntaiele.

Oricat s-ar asemana stomacul lui Ponta cu al hienelor, sunt convins ca macar sangele-i uman, iar intuitiile nu-i sunt nici ele cu totul straine. Ele l-au si ajutat de altfel sa treaca peste rusinea plagiatului, chircindu-i emotiile si sentimentele de dragul interesului national, pe care a reusit sa il si insface intre ghearele de pisic.

Si, totusi, anul 2013 e apocalipsa insasi pentru Victor Ponta. Nu pentru Crin Antonescu si cu atat mai putin pentru Traian Basescu. Cat despre Voiculescu, batranul motan si-a scos deja coltii pentru a-si plati datoriile mai vechi din perioada in care copilotul facea declaratii imature despre moguli de presa care ar trebui sa isi tina gura.

Dar chiar daca premierul ar fi singur pe lume - fara dorinta lui Antonescu de a ajunge mai repede la Cotroceni, fara ascutirea cutitelor de la Cotroceni si fara grija armatei de lacuste din fundul curtii PSD, care se pregateste sa isi ia in stapanire tara atatia ani pierduta - Victor Ponta tot ar putea sa tremure serios fie si numai la perspectiva revenirii crizei economice, la datoriile pe care musai va trebui sa le plateasca, la cele pe care le va "rostogoli" si la deficitele de la pensii si salarii pe care le va mari, daca va vrea sa dea 10 lei in plus celor care i-au votat, iar acum au asteptari uriase de recompensa.

Scump, domnule! Prea scump parca pentru satisfacerea orgoliului prostesc al unei aliante care a avut drept scop principal inca de la infiintarea alungarea lui Traian Basescu si a sfarsit incheind o pace rusinoasa, pe genunchi si umilitoare, la Cotroceni, doar pentru ca un plagiator dovedit sa poata fi uns a doua oara in functia de prim ministru al Guvernului Romaniei.

Dar si daca am lasa plagiatul doar in seama rusinii pe plan extern, anul 2013 va fi anul nasterii Opozitiei lui Traian Basescu.

Aflandu-se in Opozitie si cand detinea intreaga Putere, presedintele se simte deja ca pestele in apa. Lasat fara Parlament, fara Guvern, fara partid si niciun lider cat de cat credibil - unde Elena Udrea pare a fi chiar o voce - lui Traian Basescu nu-i ramane decat sa priveasca zambitor spre uriasa armata uselista care s-a instalat deja la butoane si sa spuna doar atat: "V-AM ZIS EU!"

Dar locatarul de la Cotroceni nu va trebui sa rosteasca nici macar aceste trei cuvinte, intrucat pentru el vor vorbi serviciile, procurorii si informatorii ramasi inca atarnati prin presa.

Iar in momentul in care Victor Ponta isi va extinde metoda copy-paste-ului si la programul de guvernare, luand de bun si promovand tot ce a criticat pana sa ajunga la guvernare - de la prelungirea acordului cu FMI si pana la revizuirea Constitutiei si reorganizarea teritorial-administrativa - Traian Basescu nu va trebui sa mai minta asa cum o facea in trecut cand detinea toata puterea si se incurca in predictii, ci va trebui sa le aminteasca romanilor ce pret au platit ca sa vada aceleasi porcarii din trecut executate aproape identic de cei care se prezentau drept salvatorii neamului si izbavitorii de Satana.

"V-AM ZIS EU!" - va fi hitul anului 2013, slagar care va fi intonat cu succes de catre oricine va avea pofta (si curaj) sa-i puna oglinda in fata premierului, ca sa-i aminteasca de original.

