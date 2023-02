Basescu: Am discutat cu premierul. Sper ca la viitoarele alegeri sa fie vot prin corespondenta

Presedintele Basescu a declarat, vineri, la o intalnire cu reprezentantii comunitatilor de romani din Italia, ca a discutat cu premierul Victor Ponta si a vazut apoi o declaratie a acestuia ca este dispus sa introduca votul prin corespondenta, el exprimandu-si speranta ca acest lucru se va intampla.

"Am avut discutii cu premierul si am vazut o declaratie publica ca este dispus sa introduca votul prin corespondenta. Sa speram ca ceea ce premierul a spus public se va putea indeplini si veti putea vota de acasa la urmatoarele alegeri", le-a spus Basescu romanilor din Italia.

El a adaugat ca, in acest fel, acestia nu vor mai trebui sa mearga si 300 de kilometri pentru a putea vota.

In timp ce se afla in Opozitie, Victor Ponta s-a impotrivit puternic votului prin corespondenta.

"Daca va exista un moment in care, prin prezenta noastra in structurile parlamentare, dar si in cele locale nu vom face decat sa legitimam un sistem cu totul si cu totul abuziv, mai bine plecam de acolo.

Pot sa va dau un exemplu concret, in care eu as crede ca trebuie sa plecam din toate functiile, daca se adopta Legea votului prin corespondenta, care inseamna ca indiferent ce voteaza romanii se fura cu scrisori, nu cred ca mai are rost nu doar sa mai stam in Parlament, cred ca nu are rost nici sa candidam.

Si Romania va intra, alaturi de alte tari africane sau latino-americane, in randul celor conduse prin dictatura", a declarat Ponta in octombrie 2011.

