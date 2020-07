Basescu ar vrea ca partidele de dreapta sa aiba candidati si liste comune de consilieri la alegerile din Capitala. Inca nu s-a hotarat daca o sa candideze

Fostul primar general crede ca cea mai buna solutie este nu doar candidat unic al Dreptei la Primaria Capitalei, ci si lista comuna la Consiliul General, daca nu chiar candidati si liste comune la toate primariile si consiliile de sector. Intrebat daca candideaza, Traian Basescu a afirmat: "Daca lucrurile nu se vor clarifica, nu o sa-mi las partidul".Traian Basescu a vorbit, marti seara, la Digi 24, despre alegerile pentru Primaria Bucuresti si aglomerarea de candidati la partidele de stanga: "O vad favorabila dreptei, daca dreapta va fi suficient de inteligenta sa se grupeze, ca se pare ca nu reuseste foarte bine cuplarea intre USR si PNL . PMP va actiona in functie de ce fac cei doi mai mari".Basescu considera ca "responsabilitatea politica" apartine PNL si USR, partide care au procente mari in Capitala.Intrebat despre o eventala candidatura a lui Victor Ponta, Basescu a spus: "Daca domnul Ponta pune candidat, slava Domnului, cred ca prima data cand o sa-i trimit un Pepsi. Mi se pare o veste foarte buna pentru Dreapta, totul este sa aiba capacitatea sa valorifice. Nu cred ca are sanse in fata doamnei Firea, daca va fi sustinuta onest de partid. PSD are un dar nemaipomenit sa-si lichideze liderii, iar Firea care ar mai castga un mandat la Primaria Capitalei ar fi o mare amenintare la primul scaun al partidului".Basescu crede ca "miminum ce trebuie facut" este lista comuna la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, daca nu chiar la toate sectoarele."Daca se ia decizia pentru candidat unic la Capitala, el trebuie sa aiba impact pe tot ce merge in jos. Consiliul General trebuie lista comuna (...) Daca se vrea numai Nicusor si gata, nu functioneaza", a mai afirmat fostul primar general.Intrebat daca va candida, Traian Basescu a declarat: "Daca lucrurile nu se vor clarifica, nu o sa-mi las partidul, pentru ca poate fi un exercitiu dificil pentru PMP sa candideze singur. Daca va fi nevoit sa candideze, o sa fac ce trebuie in politica. (...) Sunt un om destul de retras din viata partdului, dar nu ma dau in laturi sa fac tot ce trebuie pentru partidul asta".