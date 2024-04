Basescu il trimite pe Ponta la Consiliul European: Nu sunt binevoitor, e un semn de incredere (Video)

Presedintele Traian Basescu a declarat, miercuri seara, ca a decis ca prim-ministrul Victor Ponta sa primeasca mandat de reprezentare a Romaniei la Consiliul European care va avea loc pe 22 mai.

"Am decis ca pe 22 mai la Consiliu sa participe prim-ministrul, in baza unui mandat pe are i-l voi aproba pana la plecare. Consilierul prezidential Bogdan Manoiu a inceput sa lucreze cu o echipa de la Guvern pentru formularea mandatului pe care il voi aproba", a spus presedintele, in cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Cotroceni.

Seful statului a dezvaluit cele doua subiecte ale Consiliului European: dezvoltarea politicii energetice a UE pentru asigurarea securitatii energetice si combatarea evaziunii fiscale in statele membre.

Basescu a revenit ulterior asupra declaratiei de a-l mandata pe Victor Ponta la Bruxelles, explicandu-si decizia.

"Cred ca poate sustine punctul de vedere al Romaniei. Avand in vedere ca a fost de acord si domnia sa cu explorarea si exploatarea gazelor de sist - acest punct de vedere trebuie sustinut la Bruxelles.

(...) Puteam sa sustin cel putin la fel de bine problema energetica si a gazelor de sist. Sunt un sustinator al exploatarii gazelor de sist, pentru ca ele inseamna independenta energetica. Nu va fi o practica neaparat, e un consiliul scurt, se face poza de familie, se serveste dineul si in timpul acesta se discuta. E un consiliul extraodinar", a aratat presedintele.

Nu in ultimul rand, acesta a subliniat ca nu este vorba despre un gest de bunavointa, ci de incredere: "Eu nu sunt binevoitor cu nimeni, e un semn de incredere".

Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, ca a primit mandat de la presedintele Traian Basescu pentru a merge, pe 22 mai, la Consiliul European de la Bruxelles.

"Intalnirea va avea ca obiect politica energetica a Uniunii Europene si alte teme de fiscalitate, precum combaterea evaziunii fiscale, asa ca voi participa pe 22 mai la Consiliu, conform deciziei Curtii Constitutionale. Evident ca i-am cerut mandat lui Basescu. Nu cred ca e un cadou sa te ocupi de aceste probleme, e vorba de o responsabilitate", a declarat prim-ministrul.