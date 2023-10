Basescu: Nu ma implicati in campanie, pentru ca ma obligati sa raspund

Presedintele Traian Basescu a avertizat clasa politica asupra faptului ca va cantari foarte bine pe cine numeste premier dupa alegeri, intrucat nu a vazut nicio solutie pentru tara de la nimeni in aceasta campanie electorala.

"Cine spune 'daca nu numeste premierul, il suspendam pe presedinte' este cel putin iresponsabil. Responsabilitatea numirii unui prim-ministru este majora si o voi exercita cu responsabilitate. Nu poti sa numesti un premier care nu are solutii pentru tara, mai ales ca va prelua o tara care inca este stabilizata macroeconomic. Inca", a afirmat seful statului, intr-o interventie la Palatul Cotroceni.

Basescu despre fondurile europene: La stadiul cum suntem acum, ne calificam pe podium

Basescu a avertizat politicienii sa nu il mai implice in campanie, intrucat se vede nevoit sa le raspunda atacurilor. Seful statului a aratat ca, neavand solutii pentru romani si Romania, politicienii din USL recurg la atacuri la adresa sa.

"Ma vad obligat sa raspund, pentru ca aici a fost una din marile mele greseli: am considerat ca nu trebuie sa raspund atacurilor murdare ale celor din USL la adresa mea si nu numai. Acum, in campanie, vad ca neducandu-i capul sa le prezinte romanilor ce vor sa faca ei cu tara, o tin intr-un atac continuu la adresa lui Basescu. Poate pe romani ii pacalesc, dar nu si pe mine", a avertizat Basescu. "Incetati sa ma mai implicati in campanie pentru ca ma obligati sa va raspund", a spus acesta.

Intr-un alt moment al interventiei de luni seara, a facut inca un apel la responsabilitatea clasei politice, careia ii cere proiecte pentru romani, solutii concrete. Seful statului a avertizat ca "nu se pot numi guverne pe povesti".

Basescu il acuza pe Ponta de minciuna si il compara cu Ceausescu

"Fac un apel la clasa politica sa abordeze lucrurile importante pentru Romania. In mult-hulita Lege a pensiilor, exista obligativitatea indexarii pensiilor incepand cu 2013, iar in campanie nu am vazut decat abordari superficiale, cele mai multe mincinoase, care nu se adreseaza adevaratelor probleme: crearea locurilor de munca, plata obligatiilor catre pensionari.

Nu vad aceste dezbateri si mai sunt doua saptamani si sa nu-si imagineze cineva ca se pot numi guverne pe povesti. Este un avertisment extrem de serios pe care il fac public catre partide, ca deocamdata n-am vazut un buget pe 2013, sustinut de cei in campanie, care sa justifice guvernarea. Ii chem pe politicieni sa fie responsabili fata de electoratul caruia ii cer votul".

Basescu nu a lasat nesanctionat nici faptul ca premierul este mai ocupat cu campania decat cu conducerea tarii: "Dansul e ocupat cu campania, eu cu Romania".

O alta chestiune abordata de seful statului a fost dualitatea politicienilor: doresc modificarea Constitutiei si recunoasterea referendumului nevalid din tara, insa nu recunosc referendumul valid din 2009, cand romanii s-au pronuntat pentru reducerea Parlamentului. "Ii aud pe politicieni vorbind veseli de modificarea Constitutiei. Iar sunt mincinosi.

Nu vad pe niciunul spunand ca printre cele ce vom modifica sunt si cele legate de referendumul din 2009, care cerea o singura camera si 300 de membri ai Parlamentului. Le e foarte greu pentru ca ii mint pe romani inca o data. Acum, sunt peste 400 de parlamentari, dupa alegeri vor ajunge peste 500.

Cum se justifica aparatorii poporului in nerespectarea unui referendum valid? Ei il vor respectat pe cel nevalidat din vara, dar nu vor sa-l respecte pe cel valid", a aratat Basescu.

In fine, Basescu l-a comparat pe Ponta cu Ceausescu, pentru obiceiul de a spune una in tara si alta afara. "Tin sa remarc si ca totul are o limita in tratamentul pe care il accept de la mincinosi: am vazut interviuri in care domnul prim-ministru vorbeste de lectia pe care a invatat-o in aceasta vara si cum isi doreste coabitarea. Vreau sa-i spun ca cei carora le-a dat interviul au primit si declaratiile de aici.

Nu poti, pentru presa externa, pentru a-ti crea imaginea ca ai inteles lectia verii, sa vorbesti de coabitare, pentru ca ai nevoie de aceasta minciuna, iar in tara sa il utilizezi pe Basescu si pe afise si virale si minciuni cu ce s-a intamplat la Consiliu, nu se poate. In aceasta epoca, nu poti sa spui una in tara si una in afara.

Doar Ceausescu credea ca se poate, vad ca a venit si al doilea, Ponta. Il invit pe premier la o relatie corecta cu presedintele si cu exteriorul".

In fine, Ponta nu a scapat de ironii nici in ce priveste performanta la Uniunea Europeana, aluzie la cererea acestuia ca presedintele sa utilizeze dreptul de veto la Consiliul European pentru a evita reducerea fondurilor pentru Romania.

"Trebuie sa intelegem ca avem probleme, ca acestea, neexplicate, vor ramane in aer, si poate le intelege si premierul, sunt convins ca daca se uita atent va intelege si mecanismele Consiliului, unde nu te duci cu bata, frate!", a spus Basescu, facand o trecere in revista a obiectivelor si realizarilor Romaniei la Bruxelles.

