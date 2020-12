Cristian Tudor Popescu, despre succesul partidului lui George Simion: "Stiti cine a fost AUR acum 16 ani? Traian Basescu!"

"AUR? Stiti cine a fost AUR acum 16 ani? A fost Traian Basescu, el era AUR-ul atunci! Cand s-a lansat Basescu spre functia prezidentiala? In luna septembrie! Pana atunci candida Stolojan, nu era vorba de Basescu la prezidentiale. Deci, la fel, cu doua luni inainte, Basescu tasneste si da acest sentiment, sentimentul "e de-al nostru, nu de-al lor". Acesta e sentimentul pe care a reusit sa-l genereze AUR.Acela e sentimentul pe care l-a generat atunci Basescu. De o parte, era Nastase incliftat, scortos, cu staiful ala de activist comunist lustruit, si de partea cealalta - Basescu, care se injura cu soferii, cu sindicalistii, mai bea o cismoaca, mai aprindea o tigara, ii flutura mai tare decat drapelul suvita in vant. Si atunci a castigat", a adaugat CTP.Gazetarul considera ca aparitia AUR poate sa fie explicata din perspectiva faptului ca Traian Basescu, Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu au disparut de pe scena politica."Aparitia acestei formatiuni politice si succesul pe care l-a avut in aceste alegeri sunt un lucru logic, nu e o intamplare, nu e ceva aleator - a tasnit de undeva, asa, ca o iritatie pe piele, fara niciun fel de legatura in adanc, in adancul organismului social - nu! Are niste cauze foarte precise. Sa nu uitam un lucru pentru a ne explica aparitia AUR: au disparut de pe scena politica Basescu, Ponta, Tariceanu.Asta e un lucru pe care eu l-am invatat in 30 de ani in care am analizat si am comentat politica din Romania: am invatat ca un rau este eliminat intotdeauna de alt rau, nu de un bine. Raul ramane constant. N-ai cum, asa este in politica. Ideea asta, cu care multi s-au dus la alegeri de-a lungul timpului - domnule, votam ca sa se duca raul si sa vina binele - nu, nu se poate. Exista un echilibru al raului. Asa cum entropia nu poate sa scada, exista un principiu, legea cresterii entropiei in termodinamica, tot asa exista un principiu al conservarii raului", a explicat Cristian Tudor Popescu.CITESTE SI: Codrin Stefanescu confirma ca Dragnea a luat coronavirusul, "desi a fost izolat in camera in mod abuziv": "Nu putem lua legatura cu el"