Daca va rezista Basescu tentatiei (Opinii)

Este obligatoriu ca viitorul premier sa fie nominalizat dupa acel criteriu atat de drag lui Traian Basescu, interesul national!

Dar daca romanii vor considera ca presedintele va trebui sa se supuna dorintei USL de a-si instala omul legitim la carma Guvernului, iar aceasta forta politica va intelege prin "interes national" altceva decat seful statului, va conferi dezideratului alta dimensiune.

Traian Basescu are doua optiuni: sa accepte sau sa gaseasca un motiv atat de clar pentru a nu ceda, incat lui Crin Antonescu si Victor Ponta sa le fie rusine negand evidenta. Sentiment pe care ma indoiesc ca l-ar putea ei traversa vreodata. Si nici evidente stralucitoare nu se lipesc de Romania, in afara de lene si minciuna.

Cand am auzit prima oara ideea ca presedintele pregateste un text gen "frauda masiva", care sa atraga niste interventii straine la care imi este groaza sa ma gandesc, le-am respins. Sursa acestei supozitii sunt adversari de-ai lui Traian Basescu, oameni care nu-si reprima antipatia, isi fac din ea un titlu de glorie.

Gandindu-ma mai bine, insa, la ce a reusit Liviu Dragnea sa realizeze la referendum, desi ochii tuturor europenilor erau atintiti spre Romania si priveau cascati si americanii, am realizat ca totul este posibil, desi USL nu are nevoie de frauda ca sa sara de 50 de procente. Dar mai stii?

Ads

Traian Basescu ar putea juca usor pe aceasta carte. Numai ca scandalul care ar urma ar fi comparabil cu cel din vara. Consecintele economice ale inclestarii din iulie si august au fost catastrofale, nu cred ca-si mai permite cineva sa-si puna pe steag democratia cu un asemenea cost.

Asa ca, desi practicile sefilor de judete care au scos pana si bolnavii psihic la urne indreptatesc orice suspiciune, cred ca este cazul sa mergem mai departe facand un compromis. Tot vorbim de interesul national.

Daca va rezista Traian Basescu tentatiei, chiar daca asta va insemna ca PDL si fortele din jurul sau sa-si ia adio de la guvernare o perioada mai lunga, pana la urma situatia poate fi in favoarea fortei politice respective. Unde anume se poate reconstrui partidul, dar pe bune, nu mimand aducerea unei galerii noi de lideri si candidati, unde se poate moderniza mai eficient decat in Opozitie?

Cativa ani, sa zicem doi, pana la prezidentiale, suficienti daca exista vointa, ar fi destul ca democrat-liberalii sa le inlature romanilor amintirile dureroase. Unde mai pui ca, daca esti in Opozitie, nu ai altceva de facut decat sa arati natiunii cat de gaunoasa este patria bunului-simt.

Caci ajunsa la putere cu o larga majoritate, USL nu va rezista tentatiei de a derapa inapoi la maniera PSD de a fura curent ca in perioada lui Adrian Nastase. Iar atunci romanii isi vor aduce aminte. In acel moment, renascuti din propria cenusa, pedelistii vor avea o sansa. Oare sunt in stare sa aiba rabdare?

Ads