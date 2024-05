Nu le-a folosit la nimic (Opinii)

Bilantul acestei saptamani nebune este prost pentru Romania pentru ca institutii fundamentale ale statului de drept au fost tarate in noroi si decredibilizate, iar prin spectacolul indecent oferit de principalii actori ai scenei politice am confirmat statutul jenant de ciudatenie a Europei.

Si iata-ne la sfarsit cam asa: un presedinte de tara cu un dosar de urmarire penala pentru santaj la adresa unui senator care face parte dintr-o comisie care ancheteaza o afacere imobiliara a familiei prezidentiale; un premier care se muta intr-o unitate militara dupa ce in presa au aparut stenograme din care ar rezulta ca din biroul sau un presedinte de CJ facea trafic de influenta; un presedinte si un premier care se ameninta reciproc cu puscaria; o justitie prinsa la mijloc, lezata si de presedintele care lasa impresia ca stie cine va fi sau nu gasit acasa seara de nevasta, si de premier, care, potrivit fostului sau partener de alianta, ar ameninta cu inchisoarea pe cine il enerveaza.

Scandalul monstru a acoperit teme cu adevarat importante. De exemplu, de ce inscenari se temea premierul de s-a mutat la Ministerul Apararii? Ca doar, vorba lui Crin Antonescu, n-o sa se deghizeze Traian Basescu in Duicu sa intre noaptea in biroul lui.

Ads

Se teme oare de inscenari din propriul partid, sa zicem din partea unor social democrati grei si cu probleme penale, pe care e greu sa nu-i primeasca in birou, e greu sa ii verifice la intrare daca nu au echipamente de inregistrare pe ei, grei poate enervati de faptul ca in afara de vorbe, pe linia antijustitie, nu le-a oferit nimic concret?

Sigur, de asemenea inscenari te poti apara refuzand cereri de tip Duicu. Dar daca nu poti sa refuzi?

Scandalul monstru a pus si DNA intr-o situatie dificila. Daca inainte de declaratiile inacceptabile ale lui Traian Basescu pe numele dlui Pandele exista o cercetare, oare cine isi mai asuma acum riscul de a continua dosarul sub riscul acuzatiei ca este o razbunare politica vestita deja de presedinte?

Dar si in cazul Duicu, mai poate oare DNA sa verifice legatura cu Victor Ponta, sa mearga pe firul stenogramelor aparute in presa pentru a face lumina, fara riscul unor imense acuzatii si suspiciuni de razbunare? Greu, foarte greu.

Ads

Si ma intreb, la ce i-o fi folosit presedintelui sa starneasca tot acest scandal, atat de profitabil pentru adversarii sai? Este un presedinte cu dosar penal, dar aparat de imunitate. Va mai putea sa atace politicienii aparati de imunitate? Ma indoiesc, cat timp domnia sa este fix in aceasta situatie.

A inceput si o discutie despre limita imunitatii prezidentiale. Lucian Bolcas sustine ca va aduce problema in instanta. Subiectul este asadar departe de epuizare.

L-a ajutat, involuntar sau nu, pe Victor Ponta, ingropand scandalul Duicu sub unul si mai mare si mai zgomotos. Si apoi a lasat o neplacuta senzatie ca subiectul Nana si verificarile acestei afaceri il incomodeaza teribil.

Poate ca nu are nimic de ascuns, poate totul e legal si nu vorbim decat despre o iesire nervoasa provocata de exasperare. Dar asemenea iesiri nu sunt acceptabile in cazul unui presedinte.

Toata harmalaia aceasta nu are decat perdanti. Fiecare dintre actorii principali are probabil senzatia ca a punctat. In fata nucleului dur propriu, da. Dar in fata majoritati cred ca au devenit si mai nefrecventabili politic. La fel si in fata lumii civilizate.

Ads