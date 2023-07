Ponta: Basescu face un joc extrem de neserios

Premierul Victor Ponta a declarat ca decizia presedintelui Traian Basescu, de a-l lasa interimar 45 de zile la Ministerul Transporturilor, pentru a finaliza privatizarea CFR Marfa, i se pare neserioasa.

"Pe mine nu m-a surprins decizia. E un joc politic a la Traian Basescu, extrem de neserios. In ultima vreme vad o serie de actiuni neserioase, care ma ingrijoreaza. In acest moment Ministerul Transporturilor este condus de secretarul de stat Ghibu, eu doar semnez, dar nu am timp si nici nu ar fi normal ca primul-ministru sa se mute la Ministerul Transporturilor.

CFR Marfa sau orice altceva sunt lucruri pe care oricum mi le asum, mi le-am asumat si cand era dl Fenechiu, se aproba prin hotarari de guvern pe care le semnez ca prim-ministru. Eu nu pot sa stau decat 45 de zile interimar. Conform contractului, la 60 de zile dupa semnare trebuie platiti banii. Nu are nici o logica ideea sa stau eu pana se incheie contractul CFR Marfa", a declarat Victor Ponta, sambata seara, la Antena 3.

Antonescu: Basescu vrea ca Ponta sa ramana interimar la Ministerul Transporturilor

Intrebat de ce crede ca seful statului a luat aceasta decizie, Victor Ponta a spus ca "poate vrea sa imi faca dosare, dar nu e o problema. Mi-a mai facut dosare".

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat ca Traian Basescu i-a spus, in cadrul intalnirii pe care au avut-o sambata dimineata, ca il lasa pe Victor Ponta sa ramana ministru interimar la Transporturi, 45 de zile, pentru a finaliza privatizarea CFR Marfa.

Antonescu, chemat de Basescu la discutii despre Silaghi

"Ne-am intalnit, nimic spectaculos. Nu e vorba de conditii, a fost pur si simplu o intalnire in care s-a discutat despre propunerea noastra, Ovidiu Silaghi, la Ministerul Transporturilor. Nu este adevarat ca Traian Basescu a luat o decizie. Nu ne-a comunicat daca este de acord sau nu. Doar a luat act de propunerea noastra.

Decizia este sa lase sa curga interimatul lui Ponta 45 de zile in ideea ca va finaliza procesul de privatizare al CFR Marfa. Argumentul lui Traian Basescu a fost ca acest proces de privatizare a fost derulat de fostul ministru Fenechiu si de premierul Victor Ponta", a declarat Crin Antonescu, sambata seara, la Antena 3.

Traian Basescu si presedintele PNL, Crin Antonescu, cel care l-a propus pe Silaghi la Transporturi, s-au intalnit sambata dimineata la Palatul Cotroceni.

Ovidiu Silaghi a fost propus pentru functia de ministru al Transporturilor, dupa ce Relu Fenechiu a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul "Transformatorul".