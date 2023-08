Traian Basescu a intors armele (Opinii)

Un pic mai tare s-a dat presedintele inspre Guvernul condus de Victor Ponta, ca s-au si gasit unii sa-l vada suspendat pentru a treia oara.

Ponta nici nu a vrut sa auda, desi cu doar cateva ore inainte Traian Basescu ii calcase in picioare jumatate din Cabinet si il fortase, prin refuzul semnarii decretului de numire a lui Silaghi, sa ramana interimar la Transporturi pana pe 23 august.

Posibilul esec al privatizarii CFR, degringolada de la fondurile europene si lipsa de coordonare a majoritatii USL cu Executivul fac din Ponta si Crin Antonescu doua victime pe alese.

Iar Traian Basescu exerseaza de cateva saptamani jocul de glezne, ca antrenament, ca sa nu uite nimeni care sunt prioritatile sale. Incet-incet mai vechiul Basescu pe care il stiam iese din nou la suprafata, desi nu fusese nicio clipa prea departe.

Nu conteaza nici ca presedintele in functie de 9 ani a vorbit despre ce trebuie facut de azi inainte cu inocenta si lipsa de responsabilitate directa a unui analist din mass-media.

Cine intelege adevaratele prioritati ale lui Basescu, mai cu seama securizarea perioadei in care nu va mai fi presedinte, vede si desfasurarea de forte din prezent.

Iesit la vanatoare de primari PDL prin tara si voturi pentru noul partid Miscarea Populara, Traian Basescu recupereaza - sau isi imagineaza ca o face - cat mai mult din prapastia in care se scufundase dupa referendumul de demitere din vara lui 2012.

Aparent, presedintele are vant in panze. Greselile Guvernului Ponta in ce priveste privatizarile si lipsa de pregatire a unor oameni care lucreaza special pentru atragerea fondurilor europene i-au dat ocazia lui Basescu sa sondeze grosimea ghetii.

Miscarea Populara e doar un examen de etapa (o nota de subsol) pentru rezidentul Cotroceniului in drumul sau de refacere a imaginii, insa principalul lui scop va fi negocierea termenilor in care isi va "preda" mandatul.

Pe cine va sustine in cursa de la prezidentiale, in cazul in care va reusi sa isi recastige o buna parte din procentele pierdute, e deja o alta problema de termen lung.

Astazi, Traian Basescu face eforturi mari sa induca ideea lui preferata - "sunt singurul care stie si care v-ar putea ajuta, dar pana atunci tin cu romanii si-i apar de incompetenta si hotia Guvernului".

Intoarcerea armelor de catre Traian Basescu inseamna revenirea la apucaturile sale obisnuite - contrarea Guvernului, aparitii frecvente in conferinte de presa de la Cotroceni combinate cu un tur de televiziuni - totul pana cand actiunile sale vor duce la blocaje institutionale si supra infierbantare a vietii politice.

Combinarea celor doua fete ii ramane de acum strategia cea mai buna pe care o poate imbratisa pe final de mandat. Un Basescu profil de coabitant, dispus sa conlucreze cu oricine cand e in joc interesul national, si un presedinte care nu admite sa taca si sa lase lucrurile nespuse, in ciuda tuturor intelegerilor si pactelor de coabitare.

Inceput cu atat de mult timp inainte de campaniile electorale, jocul dublu al lui Traian Basescu va strange randurile in USL si o va intari sau o va impinge spre ruptura.

Intrebarea e: cum va fi mai avantajos pentru a obtine cat mai mult intr-un timp limitat?