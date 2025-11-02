Weber: Daca si Basescu si Ponta merg la Bruxelles, presedintele va fi asezat la masa

Europarlamentarul PNL Renate Weber se arata de parere ca, in cazul in care si Traian Basescu si Victor Ponta vor merge la reuniunea Consiliului European din 28-29 iunie, presedintele va fi cel care va reprezenta Romania la discutii.

"Eu cred ca daca presedintele Romaniei va merge acolo si are o lista uriasa, are o delegatie uriasa pe lista aceea de oameni cu care vrea sa mearga si care sunt cu precadere din zona administratiei prezidentiale, deci eu cred ca daca presedintele va merge, presedintele Van Rompuy va fi obligat sa-l aseze pe presedintele Romaniei la masa, pentru ca in dreptul international exista o ordine de precadere a celor care reprezinta un stat: presedintele, primul-ministru, ministrul de Externe", a spus Weber la RFI Romania.

Fostul consilier prezidential s-a aratat de parere ca premierul ar trebui sa mearga la Bruxelles, insa crede ca abia in ziua summitului Consiliului European vom afla cine ne reprezinta acolo.

"Eu, personal, care am sustinut cu tarie ca presedintele Romaniei, indiferent de nume, are un set limitat de atributii, am fost de parere ca de fapt intotdeauna Romania ar fi trebuit sa fie reprezentata de primul-ministru. Dar suntem in zona unor dezbateri teoretice", spune europarlamentarul liberal.

"Azi (luni, 25 iunie) o fi o zi decisiva, dar eu cred ca pana pe 28 (iunie) nu vom afla exact cine se va duce acolo, care dintre cei doi va ceda in cele din urma", crede parlamentarul european.

Citeste mai multe despre Weber: Daca Basescu si Ponta vor merge la Bruxelles, presedintele va fi asezat la masa pe RFI Romania

