Fostul președinte sirian Bashar al-Assad ar fi fost otrăvit la Moscova. Interpolul îl caută după ce noul regim islamist al Siriei a emis un mandat de arestare internațional

Bashar al-Assad, fostul președinte al Siriei, ar fi fost victima unei tentative de otrăvire la Moscova, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, organizație cu sediul la Londra, citată frecvent de presa internațională. Potrivit sursei, Assad a fost internat într-un spital din capitala rusă și externat luni dimineață, starea sa fiind acum stabilă.

Bashar al-Assad a fugit din Siria cu un avion militar în data de 8 decembrie a anului trecut, după ce o ofensivă-fulger a rebelilor sirieni a copleșit forțele guvernamentale slăbite de retragerea sprijinului militar rus pe fondul invaziei Moscovei în Ucraina. Deși autoritățile ruse au păstrat în general tăcerea cu privire la prezența sa și a familiei sale în țară, se crede că aceștia s-au stabilit la Moscova de mai multe luni.

Bashar al-Assad a fost dat în urmărire prin Interpol săptămâna trecută, după ce noul regim islamist al Siriei a emis un mandat de arestare internațional pe numele său, potrivit Hotnews.ro

Externat din spital

Fostul președinte sirian ar fi fost externat luni dimineață dintr-un spital situat în suburbiile Moscovei, iar starea sa de sănătate este acum stabilă.

Ads

Informația privind otrăvirea lui Assad a fost preluată de mai multe ziare din Rusia, inclusiv popularul portal de știri Lenta, însă nu și de către agențiile de presă ale statului rus.

Informații despre o presupusă otrăvire a lui Assad la Moscova au apărut în mass-media rusă și la începutul acestui an, sursa fiind atunci General SVR – un canal de Telegram rusesc care se descrie ca fiind condus de foști și actuali membri ai Serviciului de Informații Externe al Rusiei.

Canalul respectiv nu oferă însă niciun fel de dovezi în acest sens și a fost de mai multe ori sursa unor informații nefondate, dar dramatice despre sănătatea lui Vladimir Putin.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, cunoscut și sub acronimul SOHR, este un birou de informare cu sediul în Marea Britanie al cărui scop declarat este documentarea abuzurilor împotriva drepturilor omului în Siria. Este citat frecvent de marile instituții media încă de la începutul războiului civil sirian, fiind considerat în general o sursă credibilă, în pofida pozițiilor sale „pro-opoziție” și anti-Assad.

Ads