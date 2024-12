Imagini cu impresionanta colecție de mașini a lui Bashar al-Assad au apărut în spațiul public. Grupurile de rebeli sirieni au făcut descoperirea, după fuga fostului lider de stat.

Mașinile de colecție se află într-un garaj din apropierea palatului prezidențial din Damasc, relatează jurnaliștii de la CNN. Printre mașinile din garajul fostului lider autoritar se pot observa: Ferrari F50 roșu, cu un preț de vânzare de peste 3 milioane de dolari, un Lamborghini LM002, un Audi Q8, un Rolls Royce și un Bentley. Cel puțin unul dintre modele poartă o plăcuță de înmatriculare din Damasc, precizează sursa citată.

Former Syrian regime leader Assad, who fled Syria, hoarded luxury vehicles in his palace while Syrians struggled to survive by scavenging through garbage in other countries.

I spot Lambo LM002, DB9, Ferrari F50, F430, Countach, Audi R8, SLS, Continental GT, Phantom, Audi Q8 + pic.twitter.com/PGEDDKmWjS