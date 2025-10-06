Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, fugit în Rusia, a fost internat în spital, după ce ar fi fost otrăvit

Autor: Mihai Diac
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 21:23
587 citiri
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, fugit în Rusia, a fost internat în spital, după ce ar fi fost otrăvit
Bashar și Asma al-Assad - FOTO Hepta, arhivă

Fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, refugiat în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere de către jihadişti în decembrie, a fost internat la 20 septembrie 2025 într-un spital în apropiere de Moscova, într-o ”stare critică, la terapie intensivă”, dezvăluie Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relatează Le Figaro.

Fostul lider sirian nu a fost victima ”unei simple intoxicaţii alimentare, ci a unei otrăviri”, a declarat o sursă rusă SOHR.

După nouă zile de convalescenţă, al-Assad a fost externat şi se află într-o stare stabilă.

”Doar fratele său, Maher el-Assad, a fost autorizat să-l viziteze în timpul spitalizării, şi fostul secretar însărcinat cu afaceri prezidenţiale Mansour Azzam”, precizează SOHR.

El a fost otrăvit în vila sa de lângă Moscova, extrem de securizată de către autorităţile ruse.

În spitalul în care a fost internat, catalogat drept foarte privat, au acces doar personalităţi din cadrul securităţii, armatei şi Guvernului rus.

Potrivit acestor dezvăluiri făcute joi de către SOHR, tentativa de otrăvire a fost planificată de către un fost ofiţer sirian.

Potrivit Observatorului, autorităţile ruse ”nu au nimic de a face cu asta”, iar tentativa ar fi putut să fie orchestrată cu scopul de a discredita Kremlinul, ”incapabil să protejeze” locuitorii.

Nici autorităţile şi nici presa rusă nu au comunicat nimic despre acest incident.

”Doar cel care a comis actul ştie dacă obiectivul era eliminarea lui al-Assad sau punerea Guvernului rus într-o situaţie jenantă”, consideră SOHR.

Fostul preşedinte sirian se află în prezent în vila sa, înconjurat de escortă şi de mai multe personalităţi de încredere, sub o protecţie şi mai strictă.

Aceasta nu este pentru prima oară când Bashar al-Assad - care s-a aflat la putere timp de 24 de ani - a fost victima unei tentative de otrăvire.

În ianuarie, tabloidul britanic The Sun dezvăluia o ”tentativă de asasinat” în urma căreia s-a aflat ”în dificultate de a respira”.

Însă această dezvăluire nu a fost confirmată niciodată.

Fostul președinte sirian Bashar al-Assad ar fi fost otrăvit la Moscova. Interpolul îl caută după ce noul regim islamist al Siriei a emis un mandat de arestare internațional
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad ar fi fost otrăvit la Moscova. Interpolul îl caută după ce noul regim islamist al Siriei a emis un mandat de arestare internațional
Bashar al-Assad, fostul președinte al Siriei, ar fi fost victima unei tentative de otrăvire la Moscova, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, organizație cu sediul la Londra,...
Trump semnează un ordin executiv prin care SUA garantează securitatea Qatarului - similar garanțiilor din cadrul NATO. Decizia vine după atacul israelian asupra orașului Doha
Trump semnează un ordin executiv prin care SUA garantează securitatea Qatarului - similar garanțiilor din cadrul NATO. Decizia vine după atacul israelian asupra orașului Doha
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care SUA garantează securitatea Qatarului, ceea ce reprezintă un angajament semnificativ față de un aliat arab care nu face parte din...
#Bashar al Assad, #assad siria, #otravit, #Rusia Siria, #razboi orientul mijlociu , #Siria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi, in discutii avansate sa revina pe banca!
Digi24.ro
Angela Merkel acuza Polonia si statele baltice pentru inceperea razboiului din Ucraina
Adevarul.ro
Porumboiu sustine ca Plahotniuc a fost general SIE si a beneficiat de sprijin politic din Romania

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Vă solicităm insistent să atribuiţi Premiul Nobel pentru pace preşedintelui Trump”, au cerut familiile ostaticilor israelieni luați de Hamas
  2. Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, fugit în Rusia, a fost internat în spital, după ce ar fi fost otrăvit
  3. Păcănele și cazinouri doar în stațiunile turistice. Ce șanse are noua inițiativă legislativă: „Guvernanții au nevoie de toți banii din piață”
  4. Rusia va cultiva banane și alte fructe tropicale. Oficial de la Kremlin: Se poate cultiva ”orice”
  5. Constantin Toma, primar PSD: "Nici măcar nu e reformă. Cam trei sferturi din primării nu vor disponibiliza niciun om"
  6. Noi demiteri la spitalul din Iași, unde au murit șapte copii. Ministerul Sănătății a sesizat Poliția și Parchetul. Postul de manager va fi scos la concurs, promite șeful CJ Iași
  7. Kremlinul premiază școlile care pregătesc copiii pentru război. Educația devine instrument de militarizare
  8. Urmează o iarnă grea? E frig de îngheață apele încă din octombrie: „Nu e exclus ca temperaturile să scadă sub pragul de ger”
  9. Comandamentul de Iarnă, convocat de CNAIR după avertismentele de vreme rea emise de meteorologi
  10. Primăria Capitalei anunță că începe să dea căldură în rețeaua de termoficare. "Urmează lunile reci și știu cât de mult contează", susține primarul general