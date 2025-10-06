Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, fugit în Rusia, a fost internat în spital, după ce ar fi fost otrăvit

Fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, refugiat în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere de către jihadişti în decembrie, a fost internat la 20 septembrie 2025 într-un spital în apropiere de Moscova, într-o ”stare critică, la terapie intensivă”, dezvăluie Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relatează Le Figaro.

Fostul lider sirian nu a fost victima ”unei simple intoxicaţii alimentare, ci a unei otrăviri”, a declarat o sursă rusă SOHR.

După nouă zile de convalescenţă, al-Assad a fost externat şi se află într-o stare stabilă.

”Doar fratele său, Maher el-Assad, a fost autorizat să-l viziteze în timpul spitalizării, şi fostul secretar însărcinat cu afaceri prezidenţiale Mansour Azzam”, precizează SOHR.

El a fost otrăvit în vila sa de lângă Moscova, extrem de securizată de către autorităţile ruse.

În spitalul în care a fost internat, catalogat drept foarte privat, au acces doar personalităţi din cadrul securităţii, armatei şi Guvernului rus.

Potrivit acestor dezvăluiri făcute joi de către SOHR, tentativa de otrăvire a fost planificată de către un fost ofiţer sirian.

Potrivit Observatorului, autorităţile ruse ”nu au nimic de a face cu asta”, iar tentativa ar fi putut să fie orchestrată cu scopul de a discredita Kremlinul, ”incapabil să protejeze” locuitorii.

Ads

Nici autorităţile şi nici presa rusă nu au comunicat nimic despre acest incident.

”Doar cel care a comis actul ştie dacă obiectivul era eliminarea lui al-Assad sau punerea Guvernului rus într-o situaţie jenantă”, consideră SOHR.

Fostul preşedinte sirian se află în prezent în vila sa, înconjurat de escortă şi de mai multe personalităţi de încredere, sub o protecţie şi mai strictă.

Aceasta nu este pentru prima oară când Bashar al-Assad - care s-a aflat la putere timp de 24 de ani - a fost victima unei tentative de otrăvire.

În ianuarie, tabloidul britanic The Sun dezvăluia o ”tentativă de asasinat” în urma căreia s-a aflat ”în dificultate de a respira”.

Însă această dezvăluire nu a fost confirmată niciodată.

Ads