Suporterii s-au bătut groaznic în Mexic la un meci de fotbal. Campionatul a fost suspendat VIDEO

Cel puţin 22 de persoane au fost rănite, sâmbătă, într-o bătaie generală între suporteri izbucnită la un meci din campionatul Mexicului, dintre echipele Queretaro şi Atlas, relatează AFP.

Liga mexicană a anunţat suspendarea meciurilor care ar fi trebuit să aibă loc duminică în etapa a noua a campionatului.

Două persoane au fost rănite grav. În social media au apărut zvonuri că ar fi murit mai mulţi oameni, acestea fiind însă dezminţite de autorităţi.

Bătaia a izbucnit în minutul 63 al partidei. Agenţii de pază nu au făcut faţă incidentelor, astfel că situaţia a degenerat şi jocul a fost oprit definitiv. Suporterii au continuat să se bată pe teren, în timp ce familii cu copii încercau să îi protejeze.

“Responsabilii lipsei măsurilor de siguranţă la stadion vor fi pedepsiţi exemplar”, a reacţionat preşedintele Ligii Mexicane de Fotbal, Mikel Arriola.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9 — facundo segundo (@felixthemichael) March 6, 2022

They had to take off the little boys shirt so he wouldn’t be attacked by the fans of the other team. The scenes out of the Atlas vs Queretaro game are gruesome. pic.twitter.com/1xb5ZtvWDw — Junior Millionaire 🇺🇸💰 (@JAPMXVI) March 6, 2022

Clubul Atlas a cerut, într-un comunicat, deschiderea unei anchete pentru a se stabili vinovaţii pentru violenţe. Şi clubul gazdă, Queretaro, a condamnat violenţele.

Mexic va organiza în 2026 Cupa Mondială de fotbal, împreună cu SUA şi Canada.

