Deputatul PNL Florian Emil Dumitru a povestit marţi, 21 mai, la Digi24, momentul altercaţiei din plenul Camerei Deputaţilor dintre Dan Vîlceanu și Florin Roman, El a povestit că a ieşit la câteva zeci de secunde după momentul agresiunii când l-a găsit pe Florin Roman plin de sânge la nas şi pe Vîlceanu destul de agitat.

Acesta a adăugat că i-a spus "textual" lui Dan Vîlceanu dacă e zdravăn la cap.

”Recunosc că şi eu sunt şocat de ce am reuşit să surprind, nu am întâlnit în activitatea mea de parlamentar, la primul mandat, astfel de comportamente. Practic, după o discuţie verbală care s-a petrecut în banca în care eu stau în mod regulat în plenul Parlamentului, în care şi-au schimbat replici cei doi, au ieşit către ieşirea de la sala de plen. Binenţeles că nu i-am urmat imediat, am ieşit la câteva zeci de secunde, când l-am găsit pe colegul Florin Roman plin de sânge în dreptul nasului şi pe domnul Vîlceanu destul de agitat”, a spus deputatul PNL.

El a arătat că a încercat să îl roage pe Dan Vîlceanu să se liniştească.

Întrebat dacă Dan Vîlceanu îl muşcă de nas pe Florin Roman, deputatul Florian Dumitru spune: ”Eu am ieşit când domnul Roman se ridica cumva de jos, cu mâna la nas, plin de sânge în dreptul nasului. Nu am văzut altercaţia în sine şi conflictul în sine”, a mai afirmat liberalul.

Ads

Despre motivul scandalului, Florian Dumitru a precizat că discuţia va trebui relatată organelor de anchetă şi nu vrea să lase loc speculaţiilor.

”În momentul în care voi fi întrebat voi relata cu lux de amănunte ce s-a întâmplat acolo, cert este că la un moment dat, domnul Vîlceanu, folosind nişte cuvinte injurioase s-a ridicat din banca în care stătea alături de mine şi practic l-a luat cumva pe sus pe colegul meu Florin Roman şi au ieşit afară, adresându-i tot felul de cuvinte nepotrivite”, a povestit Dumitru.

Întrebat ce i-a spus lui Dan Vîlceanu după agresiune, deputatul Florian Dumitru a răspuns: ”I-am spus textual dacă e zdravăn la cap. Asta i-am spus, dacă e zdravăn la cap un astfel de comportament”.