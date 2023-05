Diplomat rus lovit puternic de un deputat ucrainean căruia îi smulsese drapelul din mână: "Jos labele de pe steagul nostru!" VIDEO

Incidentul a avut loc joi, 4 mai, în capitala Turciei, Ankara, în timpul celei de-a 61-a Adunări Parlamentare a Comunității Economice a Mării Negre.

Câțiva reprezentanți ai delegației ucrainene s-au plasat în spatele unei deputate din Duma de Stat a Rusiei, pe nume Olga Timofeeva, care acorda un interviu pe holurile clădirii unde are loc evenimentul.

Oficialii de la Kiev, parlamentari și înalți diplomați, au arborat steagul Ucrainei și au scandat sloganuri anti-Rusia.

În acest context, secretarul delegației ruse la Ankara, Valery Stavitsky, i-a smuls deputatului ucrainean Alexander Marikovsky steagul din mână, îndepărtându-se apoi în grabă de locul interviului. Marikovsky l-a ajuns din urmă, lovindu-l puternic pentru a-și recupera drapelul.

Cei doi au fost separați ulterior de forțele de ordine. În versiunea Rusiei, Stavitsky a ajuns la spital pentru analize suplimentare.

In #Ankara, #Turkey, at the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community event, a delegate from #Russia pulled the flag of #Ukraine from the hands of Ukrainian MP Marikovskyi, starting a scuffle:

pic.twitter.com/zrh3raYMY8