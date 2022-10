Avocat cercetat penal după ce l-a bătut pe colegul fiului său, în fața unei școli din Vaslui. Reacția halucinantă a bărbatului

Un cunoscut avocat din Vaslui este cercetat penal pentru loviri și alte violențe după ce l-a luat la bătaie pe unul dintre colegii fiului său, din clasa a VIII-a, chiar în fața școlii.

Potrivit Vremea Nouă, incidentul a avut loc în fața Școlii nr. 6 din Vaslui, în urmă cu o săptămână și jumătate, în timp ce avocatul aștepta să-și ia fiul de la școală.

El l-a văzut însă pe unul dintre colegii băiatului, cu care mai avusese un conflict și deși, acesta a încercat să fugă, bărbatul i-ar fi pus piedică și l-a luat la bătaie în prezența celorlalți elevi.

La câțiva metri se afla și dirigintele elevului, care a intervenit și i-a despărțit, apoi i-a dus pe cei doi în școală, unde a fost chemată și conducerea unității de învățământ.

Bătaia a fost surprinsă de camerele de luat vederi ale școlii.

Conflict vechi între fiul avocatului și colegii lui

Mulți dintre colegii fiului avocatului au declarat că acesta a avut întotdeauna o atitudine arogantă și i-a provocat constant. Potrivit lor, băiatul se laudă cu statutul său social, cu hainele scumpe pe care poartă și cu încălțămintea de fițe. El nu s-a oprit doar la a se lăuda, ci și-a și jicnit colegii, spunându-le că sunt prea săraci pentru a face parte din cercul lui de prieteni.

Conflictul durează de mai mulți ani. Colegii fiului avocatului nu s-au lăsat nici ei mai prejos. După ce l-au exclus total din grupul lor, l-au tachinat și au făcut o serie de ”glume” pe seama, aruncându-i caietele și cărțile la gunoi sau amenințându-l.

Recent, din cauza stresului la care este supus, băiatul avocatului a fost luat cu salvarea de la școală și dus la spital, după ce i s-a făcut rău.

Scandal între familia avocatului și ceilalți părinți

În încercarea de a calma conflictul, dirigintele clasei a organizat o ședință cu părinții, la câteva zile după bătaia din fața școlii.

Părinții celorlalți elevi reclamă însă că nu se poate ajunge la pace cu avocatul, întrucât acesta i-a jicnit și i-a amenințat de mai multe ori și are, de asemenea, o atitudine arogantă.

”Am ajuns să ne rugăm ca în clasa a IX-a copiii noștri să nu aibă “norocul” să pice din nou în clasă cu acest băiat. El poate greșește nerealizând asta, însă când ești exclus din grup începi să-ți pui niște întrebări, să conștientizezi că e ceva în neregulă la tine”, a declarat unul dintre părinți.

În urma conflictului de la școală, IPJ Vaslui a anunțat că polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe.

Reacția avocatului

Contactat de jurnaliști, avocatul nu a negat că în ziua respectivă s-a aflat în fața școlii, însă nu pentru a bate pe cineva, ci pentru a-și aștepta copilul să iasă de la ore. ”Nu am bătut pe nimeni. Înainte de toate, trebuie să vă spun că eu, în ziua respectivă, m-am dus să-mi iau copilul de la școală pentru că el, de vreo patru ani de zile, este victima acestui fenomen de bullying și nimeni nu ia nicio măsură. Din cauza acestui bullying, miercuri (n.r. 28 septembrie) l-am luat cu salvarea de la școală și l-am dus la spital, după ce i-a dat sângele pe nas și pe gură. În legătură cu ce s-a întâmplat în fața școlii, acel băiat a dat să fugă, s-a împiedicat și a căzut. Eu nu am bătut pe nimeni. Eu nu bat copii. Ca să fie consemnată agresiunea fizică, trebuia să sune la 112, să cheme poliția, dacă băiatul era bătut trebuia să se solicite sprijinul unui echipaj medical, măcar ca să se poată constata urmele violenței. Așa ceva nu s-a întâmplat. Trebuie însă avut în vedere că băiatul care pretinde că l-am bătut face parte din acel grup care practică bullying-ul împotriva copilului meu. Anul trecut a sărit la bătaie inclusiv la dirigintele de la clasă, a avut și nota scăzută la purtare. Eu nu sunt un tată agresor, doar îmi apăr copilul. Timp de patru ani nimeni nu a făcut nimic. M-am plâns la diriginte, m-am plâns la director, m-am plâns la părinții acelor copii, nimeni nu a luat nicio măsură, iar băiatul meu este agresat încontinuu, din toate punctele de vedere. Le-am spus părinților și la ședința de luni, nu vreau altceva decât să-mi fie lăsat copilul în pace. Are examen anul acesta, vreau să se concentreze la carte, nu la altceva. Băiatul meu este un copil olimpic, are medii mari, spre deosebire de celălalt băiat, așa-zis agresat. Înțeleg că nu le convine că se laudă cu hainele și adidașii pe care le poartă, dar de când e rău să te lauzi la școală că ai adidași sau haine de firmă? Fiecare părinte își iubește copilul și îi cumpără haine și încălțăminte de cât îl ține buzunarul. Asta înseamnă că dacă copilul meu se laudă cu adidașii pe care îi poartă trebuie să fie victima unui bullying? Și noi ne-am lăudat când eram mici și în continuare ne lăudăm atunci când ne cumpărăm o mașină nouă sau când ne mutăm într-o casă mai mare și mai frumoasă. Eu am un singur copil, nu cred că fac ceva rău dacă încerc să-i ofer o viață mai bună, cu atât mai mult cu cât este un elev olimpic. În plus, în clasa respectivă nu e niciun elev necăjit, să spui că s-ar putea simți ofensat. Toți colegii băiatului meu au părinții la bănci, prin poliție, pe la Jandarmerie, pe la Prefectură, e o clasă bună, de copii cu condiție materială bună. Să te lauzi cu hainele pe care le ai nu e nici contravenție, nici infracțiune”, a declarat avocatul.

Întrebat și despre un elev care s-a transferat la altă școală din cauza fiului său, avocatul a oferit o explicație halucinantă. ”A plecat băiatul ăla, care, într-adevăr, era bun la învățătură, iar acum nu mai au ceilalți de la cine să copie temele. Cum să nu fie supărați? Până acum s-a pus problema că mediile din V-VIII contează, iar ai lor erau niște târâie-brâu, iar al meu învăța. Le-am și spus părinților că ei se păcălesc singuri, încurajând frauda. Ei plângeau după acel băiat că dădea clasei să copie temele. Așa au păcălit unii profesori, dar când vor ajunge în clasa a VIII-a în fața examenelor, vor da foaia goală și tot note de doi și trei vor lua. De asta au ce au ei cu mine, nu din cauza adidașilor pe care îi poartă copilul meu. Hainele și adidașii sunt doar un pretext. Dacă vorbim de starea materială, să știți că sunt alți colegi cărora părinții le cumpără lucruri mai scumpe. Are coleg cu telefon de două ori mai scump ca al lui. Taică-su e mare patron”, a mai afirmat avocatul.

