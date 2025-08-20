Bătaie cu săbii și topoare în trafic. Un bărbat și o femeie au fost agresați, polițiștii nu au reușit să-i prindă pe atacatori VIDEO

Un incident violent a avut loc marți seara, în jurul orei 19:45, în municipiul Brăila, la intersecția Strada Pietății cu Calea Călărașilor. Mai multe persoane s-au încăierat în mijlocul străzii, folosind obiecte contondente, săbii și topoare, după ce s-au intersectat în trafic.

Potrivit poliției, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 36 de ani au fost blocați în trafic cu autoturismul și agresați. Incidentul a fost rapid, martorii relatând că ușile a trei mașini s-au deschis, iar participanții s-au lovit în văzul șoferilor blocați și al pietonilor care treceau prin zonă.

Imaginile publicate de DEBRAILA.ro arată mai multe persoane fugind și lovindu-se cu arme albe printre mașinile oprite. O tânără a fost surprinsă ieșind dintr-un autoturism și fugind de la fața locului. Se pare că doar o persoană a necesitat îngrijiri medicale.

Niciunul dintre cei implicați nu a fost reținut până în prezent și nici nu a depus plângere penală sau cerut emiterea unui ordin de protecție.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și loviri sau alte violențe și continuă cercetările pentru identificarea tuturor participanților.

