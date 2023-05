Bărbat bătut cu un piton pe o stradă din Toronto. Imagini cu șarpele folosit de agresor pe post de bici VIDEO

Un canadian a fost acuzat de agresiune după ce a folosit un șarpe pe post de armă pentru a ataca un bărbat, pe o stradă din Toronto. Scandalul a fost domolit de oamenii legii.

Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, 9 spre 10 mai. Polițiștilor li s-a cerut să intervină, fiind anunțați că un bărbat amenință oamenii cu un piton. Laurenio Avila, în vârstă de 45 de ani, a folosit șarpele pentru a ataca un alt bărbat.

Acesta a fost acuzat de agresiune și de provocarea de durere sau suferință inutilă unui animal, fiind arestat preventiv, informează Global News.

Potrivit poliției, șarpele era în viață în momentul incidentului, dar a murit ulterior.

„A fost o situație ciudată”, a declarat polițistul Cindy Chung.

Dude uses his pet snake as a weapon during street fight in Toronto 😳 pic.twitter.com/T2lLKaLe4E