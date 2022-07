O înregistrare video în care se poate vedea mai mulți copii care lovesc, umilesc și filmează un alt copil culcat la pământ a fost făcută la Complexul de Servicii Sociale pentru Copii Târgu Frumos, din județul Iași.

Minorul bătut are în jur de 14 ani și este lovit de un adolescent mai mare și de alți copii de 5-6 ani.

„Asta se întâmplă periodic, personalul e puțin, nu poți ține sub supraveghere tot timpul fiecare cameră. Conducerea știe de toate aceste aspecte, dar nu face nimic, și dă vina tot pe angajați. De exemplu, dacă un copil este lovit sau îi este rău sau ceva, trebuie însoțit la spital, iar ceilalți rămân nesupravegheați”, a spus un angajat de-al centrului din Târgu frumos.

Directoarea Centrului de Servicii Sociale pentru Copii Târgu Frumos, Gabriela Baltag, este acuzată de mai mulți angajați că îi abuzează și îi umilește, relataeză Bună Ziua Iași.

Ștefan Iurea, un bărbat care lucrează de aproape 30 de ani acolo, a ajuns la capătul răbdărilor și a vorbit despre o parte dintre abuzurile făcute de către Gabriela Baltag.

„Situația a degenerat foarte mult. Eu lucrez aici de aproape 30 de ani, dar, acum, abuzurile directoarei au ajuns la cote maxime. Eu vorbesc în cazul meu, dar toți colegii mei sunt disperați de ceea ce se întâmplă. Ne umilește și, dacă nu îi oferim atenții, avem de tras. Pentru a-mi da dreptul la concediu a trebuit să contribui bine. Eu am în grijă 30 de copii, toți cu fapte penale, iar, într-un astfel de centru, sistemul de securizare este praf. S-a întâmplat, într-o seară, ca 4 băieți să sară pe geam, când eu eram în celălalt capăt al palierului, și să spargă o mașină din care au furat o sumă mică de bani și un parfum, iar, a doua zi, păgubitul a venit la centru. Directoarea m-a chemat în birou să mă pună să-i plătesc păgubitului 800 de lei, pentru ca acest caz să nu ajungă la Poliție. Așa ceva nu este normal, să intervină Poliția, iar eu răspund pentru partea mea de vină. Când o deranjezi pe ea cu ceva, îți pune comisia de disciplină pe cap, că așa vrea ea”, a precizat Ștefan Iurea, angajat al Centrului de Servicii Sociale pentru Copii Târgu Frumos.

„Bărbații sunt cum mai sunt, dar pe femei le face să plângă. Am o colegă ce are un copil cu probleme, iar când o vede pe hol râde de ea și de problemele acestuia. De nenumărate ori a umilit-o până a făcut-o să plângă. O altă colegă care îngrijea câțiva copii pe care i-a însoțit până la ușa toaletei, fără să intre, doar cât să-i supravegheze, a trecut pe lângă dânsa și i-a spus «uite-o și pe asta, nu se mai satură de p…». E vorba de o doamnă mai în vârstă decât ea, cu nepoți acasă, nu există așa ceva. Din cauza acestor abuzuri a ajuns chiar la spital. Eu am sunat la ambulanță. Se tem să vorbească, să nu își piardă locul de muncă, pentru că toată conducerea e mână în mână. De la directorul mare de la Iași și până la ea, toți sunt la fel. Sunt nenumărate persoane care au plecat de la Centru, înainte să ajungă la pensie, pentru că nu au mai suportat”, a mai adăugat Ștefan Iurea, angajat al Centrului de Servicii Sociale pentru Copii Târgu Frumos.

