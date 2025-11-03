Bolnav cu dizabilități, bătut de două persoane în curtea centrului unde este internat. Instituția a demarat o anchetă

Un incident șocant a avut loc într-un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități din Bihor, după ce un angajat a lovit în mod repetat un bărbat căzut la pământ, pe jumătate dezbrăcat. Conflictul s-ar fi declanșat în timp ce angajatul încerca să aplaneze o altercație între doi beneficiari.

Imaginile video cu agresiunea au fost făcute publice în noaptea de duminică spre luni, pe un grup de Facebook, stârnind reacții imediate din partea autorităților. Conducerea centrului, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor, a declarat că a demarat o cercetare disciplinară împotriva angajatului implicat, arată Digi 24.

În cadrul anchetei, angajatul are interdicție de a se apropia sau de a mai lucra în centrul respectiv. Rezultatul anchetei ar putea conduce la desfacerea contractului său de muncă.

Autoritățile reamintesc că victimele violenței pot contacta Telverde 0800.500.333 pentru sprijin și consiliere.

