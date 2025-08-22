Încă o tragedie în familie. O femeie este în stare gravă la spital, după ce a fost bătută de soț. Agresorul s-a sinucis

O femeie de 50 de ani, din localitatea Topa de Criș, a fost transportată, vineri, 22 august 2025, în stare de inconștiență la Spitalul Județean din Oradea, după ce a fost bătută crunt de soțul cu care se afla în divorț, iar agresorul s-a sinucis după atac, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în localitatea Gheghie, pe fondul unui conflict spontan. Femeia, domicilată în Topa de Criș, venise cu mașina trei kilometri în vizită la o familie de prieteni, mai în vârstă, pe care îi căuta frecvent, în satul Gheghie, localitatea de domiciliu a agresorului. Locuința prietenilor este situată la aproximativ 500 de metri de domiciliul soțului.

Văzând autoturismul, bărbatul a atacat femeia în casa prietenilor, lovind-o de mai multe ori cu pumnii, picioarele, precum și cu un obiect contondent.

Victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean, în stare de inconștiență, fiind intubată.

La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de poliție și o grupă SAS, în zona unde se afla agresorul.

Autorul a fost găsit de polițiști, pe un câmp, spânzurat, la aproximativ 700 de metri de locul faptei. Polițiștii care l-au depistat i-au aplicat manevre de resuscitare, până la sosirea echipajelor medicale, iar ulterior, în urma continuării efectuării manevrelor de resuscitare de către personalul medical, a fost constatat decesul, la fața locului.

Comunicatul IPJ Bihor arată că din investigațiile efectuate, până la acest moment, s-a stabilit că, în 16 decembrie 2024, față de autor a fost emis ordin de protecție, de către instanță, fără monitorizare electronică, ordin care a expirat în data de 16 iunie 2025. Victima nu a mai solicitat instanței prelungirea ordinului de protecție.

Totuși, în cele șase luni cât era obligat să păstreze distanța față de soție, bărbatul a încălcat în repetate rânduri măsurile, fiind trimis în judecată pentru patru fapte de încălcare a ordinului și două de amenințare.

În acest an, el a stat o perioadă în arest la domiciliu, apoi în arest preventiv, iar din 8 martie se afla sub control judiciar cu monitorizare electronică - măsură care era încă activă la momentul atacului.

La data de 26 martie 2025, instanța a înlocuit măsura arestării preventive cu cea a controlului judiciar, activă până în cursul zilei de vineri, fiind prelungită de instanță la data de 21 iulie 2025.

"Precizăm că de fiecare dată când bărbatul a încălcat ordinul de protecție, polițiștii au dispus față de acesta măsura reținerii, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. Menționăm că, în cursul acestui an, bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a patru infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție și două infracțiuni de amenințare", se mai arată în comunicat.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

