Încă o tragedie în familie. O femeie este în stare gravă la spital, după ce a fost bătută de soț. Agresorul s-a sinucis

Autor: Mihai Diac
Vineri, 22 August 2025, ora 17:23
438 citiri
Încă o tragedie în familie. O femeie este în stare gravă la spital, după ce a fost bătută de soț. Agresorul s-a sinucis
Ambulanță SMURD - Foto: Facebook/SMURD

O femeie de 50 de ani, din localitatea Topa de Criș, a fost transportată, vineri, 22 august 2025, în stare de inconștiență la Spitalul Județean din Oradea, după ce a fost bătută crunt de soțul cu care se afla în divorț, iar agresorul s-a sinucis după atac, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în localitatea Gheghie, pe fondul unui conflict spontan. Femeia, domicilată în Topa de Criș, venise cu mașina trei kilometri în vizită la o familie de prieteni, mai în vârstă, pe care îi căuta frecvent, în satul Gheghie, localitatea de domiciliu a agresorului. Locuința prietenilor este situată la aproximativ 500 de metri de domiciliul soțului.

Văzând autoturismul, bărbatul a atacat femeia în casa prietenilor, lovind-o de mai multe ori cu pumnii, picioarele, precum și cu un obiect contondent.

Victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean, în stare de inconștiență, fiind intubată.

La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de poliție și o grupă SAS, în zona unde se afla agresorul.

Autorul a fost găsit de polițiști, pe un câmp, spânzurat, la aproximativ 700 de metri de locul faptei. Polițiștii care l-au depistat i-au aplicat manevre de resuscitare, până la sosirea echipajelor medicale, iar ulterior, în urma continuării efectuării manevrelor de resuscitare de către personalul medical, a fost constatat decesul, la fața locului.

Comunicatul IPJ Bihor arată că din investigațiile efectuate, până la acest moment, s-a stabilit că, în 16 decembrie 2024, față de autor a fost emis ordin de protecție, de către instanță, fără monitorizare electronică, ordin care a expirat în data de 16 iunie 2025. Victima nu a mai solicitat instanței prelungirea ordinului de protecție.

Totuși, în cele șase luni cât era obligat să păstreze distanța față de soție, bărbatul a încălcat în repetate rânduri măsurile, fiind trimis în judecată pentru patru fapte de încălcare a ordinului și două de amenințare.

În acest an, el a stat o perioadă în arest la domiciliu, apoi în arest preventiv, iar din 8 martie se afla sub control judiciar cu monitorizare electronică - măsură care era încă activă la momentul atacului.

La data de 26 martie 2025, instanța a înlocuit măsura arestării preventive cu cea a controlului judiciar, activă până în cursul zilei de vineri, fiind prelungită de instanță la data de 21 iulie 2025.

"Precizăm că de fiecare dată când bărbatul a încălcat ordinul de protecție, polițiștii au dispus față de acesta măsura reținerii, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. Menționăm că, în cursul acestui an, bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a patru infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție și două infracțiuni de amenințare", se mai arată în comunicat.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Detalii șocante în cazul crimei de la Craiova. Ce spun vecinii despre bărbatul care și-a ucis soția de față cu fiica lor de 11 ani
Detalii șocante în cazul crimei de la Craiova. Ce spun vecinii despre bărbatul care și-a ucis soția de față cu fiica lor de 11 ani
O profesoară din Craiova a fost ucisă de soțul său, chiar sub ochii fiicei lor în vârstă de 11 ani. După crimă, bărbatul s-a înjunghiat și apoi s-a aruncat de la etajul 1 al locuinței...
Bătaie pentru „strips de pui” pe un vas de croazieră. Zeci de oameni, aflați la coadă la mâncare, au început să își împartă pumni și picioare VIDEO
Bătaie pentru „strips de pui” pe un vas de croazieră. Zeci de oameni, aflați la coadă la mâncare, au început să își împartă pumni și picioare VIDEO
Un incident bizar și șocant a avut loc la bordul unui vas de croazieră, chiar în ultima zi a unui voiaj din Miami în Bahamas și retur. Zeci de oameni s-au luat la bătaie în timp ce se aflau...
#bataie, #femeie agresata, #violenta in familie, #sinucidere, #ordin de protectie, #Bihor , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au vazut unde ar urma sa ajunga Ianis Hagi dupa 3 luni de "somaj" si au reactionat intr-un singur cuvant
Digi24.ro
VIDEO Solutia gasita de marile orase pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluata din strainatate, privita cu ochi buni de romani
Adevarul.ro
Cum facem fata noilor taxe si scumpirilor la energie? De la strategie nationala la bugetul familiei

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dodon, fostul președinte moldovean pro-Putin, se simte amenințat de vizita lui Macron, Merz și Tusk la Chișinău. Acuză ”o intervenție directă în treburile interne” înainte de alegeri
  2. Bărbat internat cu forța la Psihiatrie. Ordin de protecție și brățară electronică pentru 12 luni după ce a hărțuit și amenințat o mamă și pe fiica ei
  3. Încă o tragedie în familie. O femeie este în stare gravă la spital, după ce a fost bătută de soț. Agresorul s-a sinucis
  4. Oracolul de la Minsk. Lukașenko dezvăluie cum face predicții politice corecte despre Putin. "Fără falsă modestie"
  5. FBI a percheziționat locuința lui John Bolton, fost consilier al lui Trump, devenit un critic al acestuia. Bolton susținea că Trump ar fi manipulat de Putin
  6. Consilier superior ANAF, sub control judiciar pentru divulgare de informații secrete și un prejudiciu de peste 7 milioane de lei
  7. Un fost ministru al Justiției susține tăierea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare a magistraților: ”Independența magistraților nu se apără prin pensii sau privilegii”
  8. ONU a declarat foamete într-un guvernorat din Gaza, pentru prima oară în Orientul Mijlociu. Peste 250.000 de palestinieni, în stare „catastrofală”
  9. Centrul de Arși de la Floreasca devine doar o unitate funcțională de arși. Anunțul lui Rogobete: ”Situația de aici să nu se mai repete”
  10. Solicitările lui Putin privind Ucraina: Ce vrea și la ce este dispus să renunțe președintele Rusiei SURSE