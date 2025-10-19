Paznic dintr-un mall din București, reținut de Poliție după ce a agresat un hoț. Ce pedeapsă riscă

Autor: Dan Stan
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 18:08
674 citiri
Paznic dintr-un mall din București, reținut de Poliție după ce a agresat un hoț. Ce pedeapsă riscă
Sirenă de Poliție / FOTO: Unsplash.com

Un paznic al unui magazin din mall-ul bucureștean AFI Palace Cotroceni a fost reținut pentru 24 de ore, de polițiști. Angajatul din centrul comercial este cercetat de purtare abuzivă, după ce acesta ar fi pălmuit un hoț.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 22 Poliție au dispus, în ziua de sâmbătă, 18 octombrie, reținerea agentului de securitate în vârstă de 31 de ani. Bărbatul responsabil de pază a fost surprins de camerele video, în „camera de interpelare” a magazinului de haine cum îl agresează fizic pe cetățeanul ce a încercat să sustragă niște bunuri.

Ce a urmat după violența din magazin

Bărbatul pălmuit a avut un complice, o femeie care a apucat să fugă din magazin cu geaca furată pe ea. Prejudiciul este estimat la 800 de lei. Ulterior, toți cei trei implicați în acest incident au fost conduși la sediul Secției de Poliție 22, pentru a da declarații. Cei doi hoți s-au ales cu dosar penal pentru furt calificat și agentul de securitate cu dosar penal pentru purtare abuzivă.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru verificarea legalității acțiunii agentului de securitate.

Potrivit Codului penal, purtarea abuzivă se pedepsește cu închisoare de la o lună la șase luni sau cu amendă. De asemenea, amenințarea ori lovirea sau alte violențe săvârșite în condițiile aceluiași articol se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.

Interlop din București, reţinut după ce l-a ameninţat pe un profesor de la şcoala unde învaţă fiica sa. Ce i-a reproșat individul cadrului didactic
Interlop din București, reţinut după ce l-a ameninţat pe un profesor de la şcoala unde învaţă fiica sa. Ce i-a reproșat individul cadrului didactic
Un interlop bucureştean a fost reţinut de poliţiştii din sectorul 5 al Capitalei, fiind acuzat că l-a ameninţat pe un profesor de la şcoala unde învaţă fiica sa că dă cu el de pământ...
Descoperire bizară într-o locuință din Argeș. Cum au aflat autoritățile că o persoană deține două exemplare de râs african, cu restricţii severe în legislația românească
Descoperire bizară într-o locuință din Argeș. Cum au aflat autoritățile că o persoană deține două exemplare de râs african, cu restricţii severe în legislația românească
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african, specie în privinţa căreia...
#bataie, #mall, #Bucuresti, #politie , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"
ObservatorNews.ro
"Palatul Imparatului", vila modernizata de RA-APPS pentru Iohannis, scoasa la inchiriere. Cat costa
Adevarul.ro
"Nu sunati la Distrigaz!". De ce a devenit acest mesaj periculos o normalitate in blocurile din Bucuresti

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UE ar putea instrui trupe în Ucraina. Se ia în considerare și „stabilirea unor poziții avansate”, dar totul poate avea loc numai cu o anumită condiție
  2. Paznic dintr-un mall din București, reținut de Poliție după ce a agresat un hoț. Ce pedeapsă riscă
  3. „Acum începe greul”. Primăria Capitalei intră în linie dreaptă pentru refacerea zonei unde a explodat blocul din Rahova și anunță un cont de donații
  4. Xi Jinping cere reunificarea Chinei într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan
  5. Amenzi mari pentru trotinetiști. Motivele pentru care riscă sancțiuni. Ce spune legea
  6. Anul 2025 a adus atât de multe cazuri de femicid încât românii s-au săturat. Ies în stradă pentru siguranța femeilor și vor ca statul să facă ceva
  7. Ce înseamnă numerele de pe etichetele merelor din supermarketuri
  8. Un profesor de economie explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual. „Înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români”
  9. Elon Musk își îndreaptă atenția către Marea Britanie. Ce urmărește miliardarul?
  10. „Iadul pe pământ“. Așa descrie un fost prizonier ucrainean copil lagărele de tortură ale lui Putin