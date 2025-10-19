Paznic dintr-un mall din București, reținut de Poliție după ce a agresat un hoț. Ce pedeapsă riscă

Un paznic al unui magazin din mall-ul bucureștean AFI Palace Cotroceni a fost reținut pentru 24 de ore, de polițiști. Angajatul din centrul comercial este cercetat de purtare abuzivă, după ce acesta ar fi pălmuit un hoț.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 22 Poliție au dispus, în ziua de sâmbătă, 18 octombrie, reținerea agentului de securitate în vârstă de 31 de ani. Bărbatul responsabil de pază a fost surprins de camerele video, în „camera de interpelare” a magazinului de haine cum îl agresează fizic pe cetățeanul ce a încercat să sustragă niște bunuri.

Ce a urmat după violența din magazin

Bărbatul pălmuit a avut un complice, o femeie care a apucat să fugă din magazin cu geaca furată pe ea. Prejudiciul este estimat la 800 de lei. Ulterior, toți cei trei implicați în acest incident au fost conduși la sediul Secției de Poliție 22, pentru a da declarații. Cei doi hoți s-au ales cu dosar penal pentru furt calificat și agentul de securitate cu dosar penal pentru purtare abuzivă.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru verificarea legalității acțiunii agentului de securitate.

Potrivit Codului penal, purtarea abuzivă se pedepsește cu închisoare de la o lună la șase luni sau cu amendă. De asemenea, amenințarea ori lovirea sau alte violențe săvârșite în condițiile aceluiași articol se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.

