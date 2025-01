Mărturia șocantă a funcționarei Primăriei Focuri, bătută de învățătoarea din sat: "M-am trezit trântită la podea cu ea peste mine, lovindu-mă cu pumnii"

Un incident scandalos a avut loc la Primăria comunei ieșene Focuri, unde o învățătoare din zonă a agresat o funcționară din cauza unei crize de gelozie. Scandalul a izbucnit după ce cadrul didactic a aflat că victima ar fi încercat să flirteze cu soțul ei, un fermier local.

Potrivit declarațiilor martorilor, învățătoarea a intrat în biroul funcționarei, a încuiat ușa și a început să o agreseze, relatează observatornews.ro.

"Eram la serviciu, în biroul meu. Am fost surprinsă de o doamnă pe care nu o cunoşteam, care a intrat în biroul meu şi a încuiat uşa în urma ei cu cheile care erau în yală, pe interior. M-am trezit atacată, trântită la podea cu ea peste mine, lovindu-mă cu pumnii", a povestit îngrozită, pentru sursa citată, presupusa amantă.

Incidentul s-a petrecut în mijlocul zilei, la prânz, într-o instituție publică aglomerată, plină de angajați și localnici. Martorii susțin că femeia geloasă a făcut câteva ture în jurul Primăriei înainte de a-și pune planul în aplicare.

"Se plimba prin faţa primăriei, Apoi, a intrat, a închis-o şi a bătut-o. A ţipat ajutor, ajutor. Lumea vorbeşte că i-a spart casa, că i-a furat bărbatul. Am văzut-o, tremura toată", a declarat o martoră.

Angajații primăriei au auzit zgomotul și au încercat să intervină, însă ușa închisă le-a blocat accesul

"Am auzit uşa, am auzit că s-a încuiat şi imediat am auzit-o ţipând. Am bătut în uşă, am bătut, dar era încuiat şi m-am dus în capătul şcării şi am început să strig la un coleg", a spus o colegă a femeii agresate.

"A încuiat uşa, a scos cheia şi a băgat-o în buzunar. A început să o lovească cu pumnii, a trântint-o jos. Noi, când am intrat în birou, era zgâriată pe faţă, avea o buză spartă", a declarat și viceprimarul comunei Focuri, Marius Constantin Baban.

După incidentul violent, femeia s-a întors la soțul pe care îl bănuia de necredință. Ar fi ales să-l ierte din cauza celor doi copii pe care îi au împreună.

Victima a făcut o plângere la Poliție și a obținut un ordin de protecție împotriva agresoarei.

"Menţionez că singura legătură dintre mine şi acest domn este strict profesională. Sunt în stare de şoc şi mă simt victima unui complot prin aceste zvonuri nefondate", a declarat femeia bătută de învățătoare.

Din cauza gestului său extrem, învăţătoarea are acum un dosar penal pentru loviri şi alte violenţe.

