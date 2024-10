Tânăr bătut cu ciocanul în cap de un grup de 8 bărbați. Poliția spune că le-a declarat medicilor că s-a rănit singur VIDEO

Un tânăr de 29 de ani din București a fost atacat de un grup de 8 bărbați, care l-au lovit cu ciocanul în cap și l-au lovit cu picioarele după ce a căzut. Camerele de supraveghere au filmat incidentul violent, iar medicii de la Spitalul Universitar au spus polițiștilor că tânărul a declarat că s-a rănit singur.

Victima a fost bătută crunt în Militari Residence de un grup de 8 bărbați, deocamdată neidentificați. Unul dintre ei l-a lovit un cap cu un ciocan, iar restul l-au lovit cu picioarele după ce a căzut la pământ.

„Am văzut mulţi, m-am dat în faţă să vorbesc. A venit direct unul prin spate şi mi-a dat cu ciocanul în cap. Inconştient am ajuns la spital. Mă doare capul, sunt terminat. Puteam să paralizez. Dacă vezi pe cineva jos, după ce i-ai dat cu ciocanul de fier în cap, îi mai dai şi cu piciorul? Se vede pe jos cât sânge mi-a curs acolo”, a povestit victima pentru observatornews.ro.

Tânărul neagă informația transmisă de poliția din Ilfov, cum că a declarat inițial că s-a rănit singur.

"Eu am fost inconştient până a doua zi dimineaţa. Eu nu aveam cum să vorbesc. A venit un domn de la poliţie şi eu în niciun caz nu i-am dat declaraţia asta. Niciodată în varianta mea nu am spus că m-am împiedicat şi am căzut. Le-am spus că ştiu că m-am certat cu ei", a spus victima.

